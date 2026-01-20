Austria Motorsport ehrte Österreichs Motorsport-Champions 2025 bei Gala am Red Bull Ring (+Fotos)

Wien (OTS) -

Im Rahmen einer feierlichen Gala ehrte die Austrian Motorsport Federation (AMF) am Samstag, den 17. Jänner 2026, ihre 77 Staatsmeister:innen und Pokalsieger:innen sowie die Seriensieger:innen aller Disziplinenaus den Bereichen Automobilsport, Motorradsport und Karting aus dem Jahr 2025. Bei der Veranstaltung wurde die ganze Bandbreite und Vielfältigkeit des österreichischen Motorsports präsentiert und die Sieger:innen auf die Bühne des Red Bull Rings in Spielberg geholt. "Wenn wir als Austria Motorsport einmal im Jahr die Bühne für diese Gala bieten, dann wollen wir damit herausragende Leistungen aus einem gesamten Jahr auszeichnen. Erfolge, die – gerade im Motorsport – nur mit ganz viel Herzblut, persönlichem Engagement und Teamwork möglich sind", unterstrich AMF-Generalsekretär Michael Fehlmann die Bedeutung dieses großen Fests für die ganze österreichische Motorsport-Familie.

Neben den Pokalen für die Disziplinen-Wertungen wurden auch die Trophäen an die Motorsportler des Jahres 2025 übergeben: Das Supermoto Austria Team mit den drei Oberösterreichern Lukas Höllbacher, Andreas Buschberger und Bernhard Hitzenberger sowie ihr Salzburger Teammanager Manuel Stehrer erhielten die Auszeichnung für den Weltmeister-Titel in der Supermoto of Nations. Lukas Höllbacher, der erst kürzlich von der FIM zum Supermoto-Weltmeister gekürt wurde, erhielt zudem die offizielle Urkunde der FIM zu diesem sensationellen zweiten WM-Titel 2025.

Neu – Vergabe von acht Ehrenpreisen, u. a. für Fairness & Zivilcourage, Nachwuchsarbeit, Medienarbeit, Ehrenpreis des AMF-Präsidenten, Rookie of the Year

Darüber hinaus wurden für das Jahr 2025 erstmals gleich acht Ehrenpreise vergeben. Mit den Trophäen möchte die Austria Motorsport besondere Leistungen im und rund um den Motorsport würdigen. Ausgezeichnet wurden:

* Günther Zaritschfür sein langjähriges Wirken im österreichischen Motorsport

* Claudia Bidlasfür ihr langjähriges Engagement im österreichischen Motorsport

* das Team des Motorsportclub Rottenegg anlässlich des 60-Jahr-Jubiläums

* das Team von Enduro 4 Kids für Nachwuchsarbeit und Engagement im österreichischen Motorsport

* das Team von TheStreamers für Medienarbeit und Berichterstattung im österreichischen Rallyesport

* Jan Wunderlich für Fairness & Zivilcourage im Motorsport

* Fabian Perwein als Rookie of the Year für seine Erfolge im Automobil Slalomsport

* Richard Lietz wurde für seine Erfolge im GT Sport mit dem Ehrenpreis des ÖAMTC-Präsidenten ausgezeichnet. Im Jahr 2025 war das Günter Thumser, der die Trophäe auch persönlich überreichte.

Aviso an die Redaktionen: Bildmaterial zu dieser Aussendung ist unter www.oeamtc.at/presse und auf www.austria-motorsport.at abrufbar.