Kapsch TrafficCom liefert Free-Flow-Mautsystem für griechische Autobahn

Wien (OTS) -

Autobahn verbindet Weltkulturerbe Olympia mit dem Rest Griechenlands

14 Mautbrücken erweitern bestehende MLFF-Mautabdeckung

Im November 2025 erhielt Kapsch TrafficCom eine Vertragserweiterung für die Lieferung und technische Wartung des Multi-Lane Free Flow (MLFF)-Mautsystems auf der neu gebauten Autobahn Patras-Pyrgos in Griechenland.

Im Rahmen des von der Konzessionsgesellschaft Olympia Odos vergebenen Projekts wird die Technologie von Kapsch TrafficCom auf 65 Kilometern der Autobahn A5 installiert, die die drittgrößte griechische Stadt Patras mit dem historischen Ort Olympia verbindet.

„Wir sind stolz darauf, Olympia Odos bei der Bereitstellung einer sicheren und effizienten Mautlösung zu unterstützen, die den neuesten Industriestandards entspricht“, kommentiert Carolin Treichl, EVP EMEA bei Kapsch TrafficCom. „Unsere Technologie sorgt nicht nur für sicherere und schnellere Fahrten, sondern auch für eine bessere Anbindung für Autofahrer auf dem Peloponnes.“

Der Auftrag umfasst die Installation von 14 neuen Mautbrücken, die mit hochmodernen VDX-Kameras von Kapsch TrafficCom ausgestattet sind und ein hybrides Mautmodell unterstützen, das Mautstellen und Free-Flow-Maut kombiniert. Das innovative Rabattzahlungsmodell des Systems ermöglicht es den Fahrern, bei der Einfahrt die gesamte Strecke zu bezahlen und bei der Ausfahrt einen Rabatt zu erhalten, der sich nach der tatsächlich zurückgelegten Strecke richtet. Diese faire und transparente Mautvergütung trägt dazu bei, den Verkehr von regionalen Straßen auf Autobahnen der Kategorie 1 zu verlagern und so die Sicherheit und Effizienz des gesamten Straßennetzes zu erhöhen.

Die Lieferung der Lösung soll im Januar beginnen. Kapsch TrafficCom wird außerdem einen umfassenden technischen Support der Stufe 3 bereitstellen, um die Zuverlässigkeit und Leistung des Systems sicherzustellen. Das MLFF-System soll die Sicherheit erhöhen und den Verkehr beschleunigen, indem es den Nutzern ermöglicht, zeitaufwändige Mautstellen zu umfahren, wodurch die Autobahn insbesondere für regelmäßige Fahrer in der Region zu einer attraktiven Option wird.

Die Autobahn Patras-Pyrgos wurde kürzlich fertiggestellt und wird voraussichtlich eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Anbindung und Erreichbarkeit der gesamten Peloponnes-Halbinsel spielen.