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- OTS0131
Wirtschaftskriminalität in Österreich
Einladung des Informationsdienstleisters CRIF zur Pressekonferenz
Wirtschaftskriminalität in Österreich
Starker Zuwachs bei Wirtschaftskriminalität in Österreich. Insbesondere bei Betrug, Untreue und Korruption. Das verursacht jährlich Schäden in Milliardenhöhe... Eine Bestandsaufnahme.
- Aktuelle Zahlen und Entwicklungen: Wie sich Wirtschaftskriminalität in Österreich entwickelt
- Neue Bedrohungsszenarien: Von klassischem Betrug zu Cybercrime und Geldwäsche
- Strafverfolgung und Prävention
- Handlungsempfehlungen für Unternehmen
Ihre Gesprächspartner sind
- Walter Strobl, Präsident Inkassoverband Österreich (IVÖ)
- Martin Geyer, Gutachter, Forensic Services & Datenanalyse in Österreich
- Henryk Sojka, Geschädigter Unternehmer
Wirtschaftskriminalität in Österreich
Datum: 26.01.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: PresseClub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Foggensteiner Public Relations GmbH
Alexander Foggensteiner
Telefon: 01-712 12 00 oder 0664-14 47 947
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.foggensteiner.at
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