  • 19.01.2026, 14:55:33
  • /
  • OTS0131

Wirtschaftskriminalität in Österreich

Wien (OTS) - 

Einladung des Informationsdienstleisters CRIF zur Pressekonferenz

Wirtschaftskriminalität in Österreich

Starker Zuwachs bei Wirtschaftskriminalität in Österreich. Insbesondere bei Betrug, Untreue und Korruption. Das verursacht jährlich Schäden in Milliardenhöhe... Eine Bestandsaufnahme.


  • Aktuelle Zahlen und Entwicklungen: Wie sich Wirtschaftskriminalität in Österreich entwickelt
  • Neue Bedrohungsszenarien: Von klassischem Betrug zu Cybercrime und Geldwäsche
  • Strafverfolgung und Prävention
  • Handlungsempfehlungen für Unternehmen

Ihre Gesprächspartner sind

  • Walter Strobl, Präsident Inkassoverband Österreich (IVÖ)
  • Martin Geyer, Gutachter, Forensic Services & Datenanalyse in Österreich
  • Henryk Sojka, Geschädigter Unternehmer

Wirtschaftskriminalität in Österreich

Datum: 26.01.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: PresseClub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Foggensteiner Public Relations GmbH
Alexander Foggensteiner
Telefon: 01-712 12 00 oder 0664-14 47 947
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.foggensteiner.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FGG

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Montag, 26.01.2026, 10:00]

Foggensteiner Public Relations GmbH

Rückfragen & Kontakt

Foggensteiner Public Relations GmbH
Alexander Foggensteiner
Telefon: 01-712 12 00 oder 0664-14 47 947
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.foggensteiner.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright