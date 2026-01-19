Wien (OTS) -

Einladung des Informationsdienstleisters CRIF zur Pressekonferenz

Wirtschaftskriminalität in Österreich

Starker Zuwachs bei Wirtschaftskriminalität in Österreich. Insbesondere bei Betrug, Untreue und Korruption. Das verursacht jährlich Schäden in Milliardenhöhe... Eine Bestandsaufnahme.





Aktuelle Zahlen und Entwicklungen: Wie sich Wirtschaftskriminalität in Österreich entwickelt

Neue Bedrohungsszenarien: Von klassischem Betrug zu Cybercrime und Geldwäsche

Strafverfolgung und Prävention

Handlungsempfehlungen für Unternehmen

Ihre Gesprächspartner sind

Walter Strobl, Präsident Inkassoverband Österreich (IVÖ)

Martin Geyer, Gutachter, Forensic Services & Datenanalyse in Österreich

Henryk Sojka, Geschädigter Unternehmer

Wirtschaftskriminalität in Österreich

Datum: 26.01.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: PresseClub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich