- 19.01.2026, 14:47:32
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Alte WU: Kein Abriss ohne Plan!
AVISO: Pressekonferenz
Allianz warnt die BIG: Ohne Freigabe des 1-Milliarden-Euro-Bauprojekts durch das Finanzministerium und dem Ergebnis des Architektur-Wettbewerbs darf es keinen Abriss geben.
Mi. 21. Jänner 2026 – 10 Uhr
Augasse 2-6, 1090 Wien;
Seiteneingang Kern D, in Richtung des BKA
Sprecher*innen:
- Architects for Future (Bettina Doser)
- Allianz Alte WU (Johannes Zeininger)
- Kulturzentrum Althangrund (Mena)
Wir laden die Vertreter*innen der Medien herzlich zur Pressekonferenz ein.
Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected]
Pressekonferenz: Alte WU - kein Abriss ohne Plan!
Datum: 21.01.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Alte WU, Seiteneingang Kern D
Augasse 2-6
1090 Wien
Rückfragen & Kontakt
Rückfragen an: Greta Thierhoff Tel.: +49 15779421769
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