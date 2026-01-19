Wien (OTS) -

Allianz warnt die BIG: Ohne Freigabe des 1-Milliarden-Euro-Bauprojekts durch das Finanzministerium und dem Ergebnis des Architektur-Wettbewerbs darf es keinen Abriss geben.

Mi. 21. Jänner 2026 – 10 Uhr

Augasse 2-6, 1090 Wien;

Seiteneingang Kern D, in Richtung des BKA

Sprecher*innen:

Architects for Future (Bettina Doser)

Allianz Alte WU (Johannes Zeininger)

Kulturzentrum Althangrund (Mena)

Wir laden die Vertreter*innen der Medien herzlich zur Pressekonferenz ein.

Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected]

Pressekonferenz: Alte WU - kein Abriss ohne Plan!

Datum: 21.01.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Alte WU, Seiteneingang Kern D

Augasse 2-6

1090 Wien