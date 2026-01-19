  • 19.01.2026, 14:47:32
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  • OTS0130

Alte WU: Kein Abriss ohne Plan!

AVISO: Pressekonferenz

Wien (OTS) - 

Allianz warnt die BIG: Ohne Freigabe des 1-Milliarden-Euro-Bauprojekts durch das Finanzministerium und dem Ergebnis des Architektur-Wettbewerbs darf es keinen Abriss geben.

Mi. 21. Jänner 2026 – 10 Uhr

Augasse 2-6, 1090 Wien;

Seiteneingang Kern D, in Richtung des BKA

Sprecher*innen:

  • Architects for Future (Bettina Doser)
  • Allianz Alte WU (Johannes Zeininger)
  • Kulturzentrum Althangrund (Mena)

Wir laden die Vertreter*innen der Medien herzlich zur Pressekonferenz ein.
Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected]

Pressekonferenz: Alte WU - kein Abriss ohne Plan!

Datum: 21.01.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Alte WU, Seiteneingang Kern D
Augasse 2-6
1090 Wien

Rückfragen & Kontakt

Rückfragen an: Greta Thierhoff Tel.: +49 15779421769

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[Mittwoch, 21.01.2026, 19:00]

IG-Architektur

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