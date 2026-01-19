ÖVP - Hammerer: Dank an Markus Rumelhart für zwölf Jahre Einsatz für Mariahilf

Wien (OTS) -

Aus gesundheitlichen Gründen hat Bezirksvorsteher Markus Rumelhart sein Amt zurückgelegt. Zwölf Jahre lang hat er den 6. Bezirk mit großem Engagement mitgestaltet und Verantwortung für Mariahilf übernommen.

„Im Namen der ÖVP Mariahilf möchte ich mich bei Markus Rumelhart herzlich für seine Arbeit bedanken. Trotz unterschiedlicher politischer Zugänge auf Stadtebene war das Miteinander im Bezirk stets von Respekt, Fairness und Handschlagqualität geprägt. Markus Rumelhart war präsent und hatte immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen. Besonders schätze ich, dass auch Ideen und Vorschläge der ÖVP Mariahilf im Sinne der Anrainerinnen und Anrainer aufgegriffen wurden“, betont Bezirksparteiobmann Gerhard Hammerer.

Ein ausdrücklicher Dank gilt auch Julia Lessacher, die den Bezirksvorsteher über viele Monate hinweg engagiert vertreten hat. „Ich gratuliere ihr zur neuen Funktion als designierte Bezirksvorsteherin und freue mich auf eine konstruktive und gute Zusammenarbeit für Mariahilf“, so Hammerer.

„Ich wünsche Markus Rumelhart von Herzen alles Gute und vor allem eine rasche und nachhaltige Genesung“, so Hammerer abschließend.