Ein Ort am Wort: "Eislaufplatz sperrt: Stimmung frostig, Mödling diskutiert"

St. Pölten (OTS) -

In vielen Gemeinden ist der Spardruck enorm. In Mödling soll daher der Eislaufplatz zugesperrt werden – das sorgt für Debatten. Der ORF Niederösterreich ist zu diesem Thema am 22. Jänner mit dem Diskussionsformat „Ein Ort am Wort“ in Mödling zu Gast.

Petition kämpft für Erhalt des Eislaufplatzes

Im Rahmen einer Petition wurden bereits tausende Unterschriften gesammelt, um gegen das Aus des Eislaufplatzes zu kämpfen. Auch der Eishockeyverein UEC Mödling steht aufgrund der geplanten Schließung vor einer ungewissen Zukunft. Der ORF Niederösterreich diskutiert in dieser Ausgabe von „Ein Ort am Wort“, ob und inwieweit der Betrieb eines Eislaufplatzes für eine Gemeinde möglich ist. „NÖ heute“-Moderator Werner Fetz ist am 22. Jänner im Mautwirtshaus & Bühne Mayer in Mödling zu Gast. Die Diskussion „Ein Ort am Wort“ findet in Niederösterreich in Zusammenarbeit mit der Tageszeitung „Kurier“ statt.

Jede und jeder ist eingeladen, an der Diskussion teilzunehmen. Darüber hinaus diskutieren mit Werner Fetz unter anderen Mehmed Alajbeg, Geschäftsführer des Eislaufplatzes in Mödling, Christoph Seemann-Hamm, Präsident des Eishockeyvereins Dragons, Peter Biwald, Geschäftsführer des Zentrums für Verwaltungsforschung (KDZ), Lilian Kuster, sportliche Leiterin der Sportunion, sowie Norbert Flamisch, Leiter der Energieberatung bei der Energie- und Umweltagentur NÖ (eNu).

Die Diskussion wird am 22. Jänner ab 19.30 Uhr live auf Radio NÖ sowie als Livestream auf ORF ON ausgestrahlt. Nachberichte gibt es am Folgetag in sämtlichen Kanälen des ORF Niederösterreich – u.a. auf noe.ORF.at.

Veranstaltungsort: Mautwirtshaus & Bühne Mayer (Kaiserin Elisabethstraße 22, 2340 Mödling). Reservierungen sind nicht notwendig, aber empfohlen, direkt unter der Telefonnummer +43 2236 244 81.