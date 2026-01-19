NEOS Mariahilf: Dank an Markus Rumelhart für jahrelangen Einsatz für den Bezirk

Wien (OTS) -

Der Rücktritt von Bezirksvorsteher Markus Rumelhart ist ein Einschnitt für Mariahilf. NEOS Mariahilf danken ihm ausdrücklich für seinen langjährigen Einsatz und wünschen ihm vor allem eine vollständige Genesung.

„Als NEOS 2015 erstmals in die Mariahilfer Bezirksvertretung eingezogen sind, war eines meiner ersten Gespräche ein persönliches Treffen mit Markus Rumelhart. Ich habe ihn als jungen, offenen und empathischen Lokalpolitiker mit klaren Visionen für Mariahilf erlebt. Seine Begeisterung für den Bezirk war ansteckend“, sagt Elisabeth Kattinger, Klubvorsitzende der NEOS Mariahilf.

Die Zusammenarbeit über die Jahre sei von gegenseitigem Respekt, Vertrauen und einer gemeinsamen Leidenschaft für Bezirkspolitik geprägt gewesen. „Mutig, beharrlich und mit großem Engagement hat Markus Rumelhart an der Weiterentwicklung Mariahilfs gearbeitet. Viele Projekte, die den Bezirk heute prägen – etwa das Loquaigrätzl oder die Otto-Bauer-Gasse – tragen deutlich seine Handschrift“, so Kattinger.

Auch NEOS-Bezirkssprecher Landtagsabgeordneter Thomas Weber betont die menschliche und politische Dimension von Rumelharts Wirken: „Markus Rumelhart war ein Bezirksvorsteher, wie man ihn sich vorstellt: präsent im Bezirk, offen für Gespräche, interessiert an unterschiedlichen Zugängen und immer mit dem Anspruch, Mariahilf lebenswerter zu machen. Dafür gebührt ihm über Parteigrenzen hinweg Anerkennung.“

NEOS Mariahilf danken Markus Rumelhart für die konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünschen ihm für die kommende Zeit, vor allem vor allem eine vollständige Genesung und alles Gute für seinen weiteren Lebensweg.