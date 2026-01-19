  • 19.01.2026, 13:54:02
  • /
  • OTS0120

NEOS Mariahilf: Dank an Markus Rumelhart für jahrelangen Einsatz für den Bezirk

Wien (OTS) - 

Der Rücktritt von Bezirksvorsteher Markus Rumelhart ist ein Einschnitt für Mariahilf. NEOS Mariahilf danken ihm ausdrücklich für seinen langjährigen Einsatz und wünschen ihm vor allem eine vollständige Genesung.

„Als NEOS 2015 erstmals in die Mariahilfer Bezirksvertretung eingezogen sind, war eines meiner ersten Gespräche ein persönliches Treffen mit Markus Rumelhart. Ich habe ihn als jungen, offenen und empathischen Lokalpolitiker mit klaren Visionen für Mariahilf erlebt. Seine Begeisterung für den Bezirk war ansteckend“, sagt Elisabeth Kattinger, Klubvorsitzende der NEOS Mariahilf.

Die Zusammenarbeit über die Jahre sei von gegenseitigem Respekt, Vertrauen und einer gemeinsamen Leidenschaft für Bezirkspolitik geprägt gewesen. „Mutig, beharrlich und mit großem Engagement hat Markus Rumelhart an der Weiterentwicklung Mariahilfs gearbeitet. Viele Projekte, die den Bezirk heute prägen – etwa das Loquaigrätzl oder die Otto-Bauer-Gasse – tragen deutlich seine Handschrift“, so Kattinger.

Auch NEOS-Bezirkssprecher Landtagsabgeordneter Thomas Weber betont die menschliche und politische Dimension von Rumelharts Wirken: „Markus Rumelhart war ein Bezirksvorsteher, wie man ihn sich vorstellt: präsent im Bezirk, offen für Gespräche, interessiert an unterschiedlichen Zugängen und immer mit dem Anspruch, Mariahilf lebenswerter zu machen. Dafür gebührt ihm über Parteigrenzen hinweg Anerkennung.“

NEOS Mariahilf danken Markus Rumelhart für die konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünschen ihm für die kommende Zeit, vor allem vor allem eine vollständige Genesung und alles Gute für seinen weiteren Lebensweg.

Rückfragen & Kontakt

NEOS Wien Landespartei
Christoph Pflug
Telefon: +43 664 849 15 50
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.neos.eu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NWI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

NEOS Landespartei Wien

Rückfragen & Kontakt

NEOS Wien Landespartei
Christoph Pflug
Telefon: +43 664 849 15 50
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.neos.eu

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright