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TERMINAVISO: 23. Jänner 2026 | Pressegespräch mit EU-Abgeordneter Regner und Bundesministerin Schumann zu EU-Projekt LONELY-EU
Einsamkeit als gesellschaftliche, wirtschaftliche und gesundheitspolitische Herausforderung
Aktuelle Erhebungen aus Österreich und der EU zeigen deutlich: Einsamkeit ist ein wachsendes Problem. In Österreich gaben zuletzt 28% der Bevölkerung an, sich zumindest gelegentlich einsam zu fühlen. Auf EU-Ebene fühlten sich 13% der Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen vier Wochen die meiste Zeit einsam. Diese Zahlen unterstreichen, dass Einsamkeit eine zentrale gesellschaftliche, wirtschaftliche und gesundheitspolitische Herausforderung ist.
Vor diesem Hintergrund laden die Europaabgeordnete Evelyn Regner und Bundesministerin Korinna Schumann herzlich zu einem Pressegespräch ein. Im Rahmen des Pressegesprächs werden aktuelle Daten und Lösungsansätze präsentiert sowie das EU-Projekt LONELY-EU von der Policy-Leiterin Judith Merkies vorgestellt.
Wann: 23. Jänner 2026, 9.00 Uhr
Wo: Haus der Europäischen Union (Wipplinger Straße 35, 1010 Wien)
Im Anschluss an das Pressegespräch findet eine öffentliche Veranstaltung zum gleichen Thema im Haus der EU statt.
Wir bitten um Anmeldung zum Pressegespräch unter [email protected].
Pressegespräch zu Einsamkeit mit MEP Regner und BM Schumann
Datum: 23.01.2026, 09:00 Uhr - 23.01.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Haus der Europäischen Union
Wipplingerstrasse 35
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich
Mag. Andrea Rukschcio-Wilhelm
Telefon: +43 660 4444 330
E-Mail: [email protected]
Website: https://vienna.europarl.europa.eu
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