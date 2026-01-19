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Aviso: Dienstag, 20.01.2026, 11:00 Uhr, Parlament:„Wehr- und Zivildienstverlängerung verschärfen die Last am Rücken junger Menschen!“

Medienaktion der Sozialistischen Jugend zur diskutierten Wehrdienstreform.

Wer die Wehrpflicht verlängert, ohne besser zu bezahlen, sorgt in Zeiten der Teuerung dafür, dass Jugendliche sich ihr Leben noch schwerer leisten können und dadurch länger finanziell von ihren Eltern abhängig sind

Larissa Zivkovic, SJÖ

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Wien (OTS) - 

Die in den letzten Wochen diskutierte Verlängerung des Wehrdienstes auf 8 Monate sowie die Verlängerung des Zivildienstes auf ein Jahr lehnt die Sozialistische Jugend vehement ab. „Wer die Wehrpflicht verlängert, ohne besser zu bezahlen, sorgt in Zeiten der Teuerung dafür, dass Jugendliche sich ihr Leben noch schwerer leisten können und dadurch länger finanziell von ihren Eltern abhängig sind“, so Larissa Zivkovic, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich.

Bei einer Medienaktion macht die Sozialistische Jugend Österreich auf ihre Ablehnung der Vorschläge aufmerksam. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Medienaktion

Datum: 20.01.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Parlament
Dr. Karl Renner-Ring 3
1017 Wien

Rückfragen & Kontakt

Sozialistische Jugend Österreich
Jonathan Kaspar, Pressesprecher
Telefon: +43 664 / 541 70 80
E-Mail: [email protected]

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