„Made by Industrie“: Industriellenvereinigung macht Industrie im Alltag sichtbar

Wien (OTS) -

Anlässlich ihres 80-jährigen Bestehens rückt die Industriellenvereinigung (IV) 2026 gemeinsam mit heimischen Top-Unternehmen die zentrale Bedeutung der Industrie für und in Österreich in den Fokus. Mit der Bewusstseinskampagne „Made by Industrie“ wird die Vielseitigkeit der Industrie sichtbar. „Wer über Wohlstand, Beschäftigung und Zukunftsfähigkeit spricht, kommt an der Industrie nicht vorbei. Gerade in Zeiten großer Veränderungen ist es entscheidend, ein neues, zeitgemäßes Verständnis für die Leistungen der Industrie zu schaffen – dort, wo sie täglich erlebt wird“, sagt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Die Kampagne setzt bewusst auf einen Perspektivenwechsel: Industrie wird nicht erklärt, sondern erlebt. „Made by Industrie“ macht den öffentlichen Raum selbst zur Bühne und lädt ein, Industrie im Alltag bewusst wahrzunehmen – im Straßenbild, in Alltagsprodukten oder in der Infrastruktur. „Die Besonderheit der Kampagne liegt in der aktiven Beteiligung: Wenn Menschen selbst sichtbar machen, wie viel Industrie in ihrem Alltag steckt, entsteht ein unmittelbarer Bezug, der Sichtbarkeit und Bewusstsein stärken soll“, erklärt Dominik Futschik, IV-Bereichsleiter Strategie & Kommunikation.

Der gleichnamige Claim macht konkrete Innovationen, reale Produkte und echte Leistungen der Industrie im alltäglichen Umfeld sichtbar: Im Rahmen der Kampagne sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen, Industrie im eigenen Alltag mit dem „Made by Industrie“-Sticker zu fotografieren und die Bilder entweder direkt einzusenden oder auf Social Media mit @die.industriellenvereinigung und @madebyindustrie zu teilen. Die Sammlung dieser Bilder befindet sich auf www.madebyindustrie.at.