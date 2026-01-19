Michael Heim übernimmt Geschäftsführung von Murexin Deutschland

Wiener Neustadt / Mühlheim am Main (OTS) -

Die Murexin GmbH stellt die Geschäftsführung ihres deutschen Tochterunternehmens neu auf: Michael Heim (49) übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des Geschäftsführers von Murexin Deutschland. Der Bauchemie-Experte bringt langjährige Führungserfahrung in internationalen B2B-Strukturen sowie fundierte Marktkenntnis entlang der Wertschöpfungskette der Bauindustrie mit.

Heim, zuletzt als Regional Director DACH/General Manager bei der Kerakoll Group tätig, verantwortete zuvor bei Wienerberger Deutschland als Director of Sales zentrale Vertriebsagenden im Bereich Wand, Fassade und Freiflächen. Seine Kompetenz in Wachstum, Markenführung und Ergebnisentwicklung baute er über viele Jahre in unterschiedlichen Führungsfunktionen bei Mapei weiter aus.

Neben seiner betriebswirtschaftlichen Ausbildung ist Heim Fliesenlegermeister – und verbindet damit Praxisnähe mit strategischem Management. In leitenden Funktionen verantwortete er Transformations-, Digitalisierungs- und Wachstumsprogramme mit Ergebnisverantwortung.

„Wir freuen uns, mit Michael Heim einen ausgewiesenen Branchenprofi für die Geschäftsführung in Deutschland gewonnen zu haben. Er wird den nächsten Schritt in der Entwicklung von Murexin Deutschland setzen und unsere Marktpräsenz dort konsequent stärken“, erklärt Bernhard Mucherl, Geschäftsführer der Murexin GmbH.

„Als Fliesenlegermeister versteht Michael Heim unser Geschäft von der Baustelle bis zur Bilanz. Er verbindet Praxisnähe mit klarer Management- und Vertriebskompetenz. Diese Kombination ist für uns ein wichtiger Hebel, um das Geschäft in Deutschland weiter auszubauen – gemeinsam mit Team, Kunden und Partnern“, ergänzt Rainer Pascher, Geschäftsführer der Murexin GmbH.

Über Murexin GmbH

Die Murexin GmbH mit Hauptsitz in Wiener Neustadt ist Spezialist für bauchemische Produkte und zuverlässiger Partner für Fachbetriebe. Das Sortiment umfasst rund 1.500 Artikel, gegliedert in die Sparten Parkett- und Klebetechnik, Fliesenverlegetechnik, Farb- und Beschichtungstechnik, Abdichtungstechnik sowie Betoninstandsetzungs- und Mörteltechnik.

Mit über 460 Mitarbeitenden, Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Ungarn und Slowenien sowie einem Vertriebsnetz in rund 30 Exportmärkten steht Murexin für Qualität, praxisnahe Systemlösungen und gelebte Nachhaltigkeit. Das Unternehmen ist Teil der traditionsreichen Schmid Industrieholding GmbH, die 2025 mit 6.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro erzielt.