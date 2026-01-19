  • 19.01.2026, 12:09:03
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Schlussbericht zur HausBau+EnergieSparen Tulln mit 28.500 Besuchern

HausBau+EnergieSparen Tulln

Die HausBau+EnergieSparen Tulln war ein sehr positiver Start in das Messejahr: die Aussteller berichteten über eine sehr solide Nachfrage und unsere Besucher waren begeistert vom umfassenden Angebot zu Bauen, Umbauen, Energiesparen und Einrichten.

Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln

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Tulln an der Donau (OTS) - 

Auf Österreichs größter Messe zum Start in die Bausaison präsentierten 360 Anbieter in den Bereichen Bauen und Umbauen, Energiesparen und Heiztechnik sowie Wohnen und Einrichten. Der umfassende Beratungsschwerpunkt mit führenden unabhängigen Experten und mehr als 60 Fachvorträgen auf zwei Bühnen wurde ebenfalls erweitert. Insgesamt 28.522 Besucher wurden an drei Tagen auf der Messe Tulln gezählt.

Die HausBau+EnergieSparen Tulln war ein sehr positiver Start in das Messejahr: die Aussteller berichteten über eine sehr solide Nachfrage und unsere Besucher waren begeistert vom umfassenden Angebot zu Bauen, Umbauen, Energiesparen und Einrichten.“, Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln.

Stimmen der Aussteller auf der HausBau+EnergieSparen Tulln 2026:

„Für uns ist die HausBau+EnergieSparen Tulln die wichtigste Messe, vor allem, weil viele Besucher aus den verschiedensten Bundesländern kommen. Wir sind sehr zufrieden, weil die Messe sehr gut beworben wird.“ Ing. Dominic Arnezeder, Vertriebspartner Manager Ost & Business Development Manager Josko Fenster und Türen GmbH.

„Die HausBau+EnergieSparen Tulln ist für uns der Treffpunkt, um unsere Lösungen einem interessierten Fachpublikum zu präsentieren. Wir sind sehr zufrieden – sowohl mit der Organisation als auch mit der Besucherqualität. Wir konnten definitiv unsere Zielgruppe erreichen und durften bereits viele wertvolle Gespräche führen.“, Michael Mosbacher - Interieur & Wohndesign, Geschäftsführer und Inhaber des gleichnamigen Unternehmens.

„Als die erste Messe im neuen Jahr ist die HausBau+EnergieSparen Tulln, der Gradmesser für die kommenden Entwicklungen. Rückblickend auf die vergangenen Messetage sind wir mit der Kundenfrequenz und der Qualität der Anfragen sehr zufrieden.“, Franz Sinnhofer, HERZ Energietechnik GmbH.

„Die Besucherfrequenz auf der HausBau+EnergieSparen ist sehr positiv, und wir konnten eine Menge an sehr guten Gesprächen führen sowie auch Aufträge erzielen. Sicherlich darf man sich aufgrund der Vielzahl an Interessenten auch auf das Messenachgeschäft freuen.“, Daniel Wallinger, Verkaufsleiter D A CH, Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH.

„Die Organisation, die Besucherfrequenz sowie die thematische Ausrichtung entsprechen unseren Erwartungen und bieten ein passendes Umfeld für den Austausch mit potenziellen Bauherren und Branchenpartnern.“, Mag. Christian Murhammer, MAS, Geschäftsführer Österreichischer Fertighausverband.

„Die Messe in Tulln ist für uns ein Fixpunkt. Standort, Zeitpunkt und Publikum passen für uns zu 100 Prozent.“, Stefan Zamecnik, Landesinnungsmeister der Tischler und Holzgestalter.

„Der IG-Architektur ist vor allem die Sichtbarkeit auf der HausBau+EnergieSparen Tulln wichtig. Wir haben unsere Zielgruppe erreicht und sind sehr zufrieden mit der Messe.“, DI Barbara Schimek, Salonparallel der IG-Architektur.

Die nächste HausBau+EnergieSparen Tulln findet wieder zum Start in die Bausaison von 15. bis 17. Jänner 2027 statt.

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Barbara Nehyba, MSc
Telefon: 02272624030
E-Mail: [email protected]

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