Weiterhin große Beliebtheit für „Der Bergdoktor“ im ORF

Wien (OTS) -

Seit 7. Jänner dieses Jahres hat „Der Bergdoktor“ seine Praxis in ORF 2 wieder wöchentlich geöffnet – und die ORF/ZDF-Erfolgsserie begeistert weiterhin das TV-Publikum: Bis zu 821.000 Zuseherinnen und Zuseher waren vergangene Woche (Mittwoch, 14. Jänner 2026, 20.15 Uhr, ORF 2) dabei, als sich Hans Sigl in seiner Rolle als Dr. Martin Gruber um eine kranke Pilotin kümmerte, die mit ihrem Segelflugzeug auf der Alm notgelandet war. Durchschnittlich 812.000 Zuschauer:innen verfolgten die zweite neue Episode der bereits 19. Staffel, der Marktanteil (12+) betrug 31 Prozent. Auch die ORF-Video-Streams dieser Folge waren online mit einer bisherigen Durchschnittsreichweite von 61.000 ein Hit (live und on demand in Österreich).

Am Mittwoch, dem 21. Jänner, übernimmt Herbert Knaup um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in der nächsten neuen „Bergdoktor“-Folge mit dem Titel „Wünsche“ eine Episodenrolle: Als Michael Fellner ist er seit Jahren für unheilbar kranke Menschen da. Unermüdlich setzt er alles daran, deren letzten Wünsche zu erfüllen. Aktuell will er einem Bergsportler eine finale Tour ermöglichen. Sein Klient ist jedoch instabil und auch Fellner selbst kämpft mit gesundheitlichen Problemen – er hat alarmierend starke Kopfschmerzen. Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) rät ihm, leiser zu treten, aber Fellner ignoriert diese Empfehlung. Lilli (Ronja Forcher) gerät bei der Leitung des Betriebs gehörig ins Straucheln – da macht Karin (Hilde Dalik) einen überraschenden Vorschlag.