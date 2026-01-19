  • 19.01.2026, 11:58:02
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Grüne Mariahilf/Stein, Tomasi-Fumics: „Markus Rumelhart stand für Zusammenarbeit auf Augenhöhe“

Die Grünen Mariahilf danken dem scheidenden Bezirksvorsteher

Wien (OTS) - 

Die Grünen Mariahilf danken Markus Rumelhart anlässlich des heute verkündeten Rückzugs als Bezirksvorsteher: „Wir konnten mit Markus Rumelhart immer konstruktiv, kollegial und auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Das Wohl der Menschen in Mariahilf stand für ihn immer an vorderster Stelle. Dafür gebührt Markus Rumelhart unser Dank“, so Paul Stein, stellvertretender Bezirksvorsteher von Mariahilf.

„Markus Rumelhart hat vor 12 Jahren nicht nur als damals jüngster Bezirksvorsteher sein Amt angetreten. Er war auch immer ein verlässlicher Unterstützer der queeren Community in Wien. Für seine Zukunft wünschen wir Markus Rumelhart von Herzen nur das Beste“, ergänzt Ester Tomasi-Fumics, Klubobfrau der Grünen Mariahilf.

Bei den Grünen weist man darauf hin, dass der Bezirk Mariahilf weiterhin vor großen Herausforderungen steht: „Mit einem der niedrigsten Grünraumanteile in Wien ist es höchste Zeit, dass auch in Mariahilf mehr Grün Realität wird. Die Gumpendorfer Straße ist trotz oftmals angekündigtem Umbau noch immer eine graue Durchzugsstraße. Auf den Einsatz der Grünen für mehr Lebensqualität im Bezirk können sich alle Menschen im Bezirk verlassen“, so Stein und Tomasi-Fumics abschließend.

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