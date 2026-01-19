„Dok 1“ mit Lisa Gadenstätter: „Nach dem Sturz – Die Opfer der Streif“

Wien (OTS) -

Das berühmteste Skirennen der Welt hält in dieser Woche wieder die Sportwelt in Atem. Neben den ORF-Live-Übertragungen (alle Infos unter presse.ORF.at) widmet sich am Mittwoch, dem 21. Jänner 2026, ab 20.15 Uhr ORF 1 mit ganz besonderen Einblicken diesem Spektakel. Lisa Gadenstätter blickt dabei in der neuen „Dok 1: Nach dem Sturz – Die Opfer der Streif“ auf jene Sportler, die die Streif mit nachhaltigen Folgen abgeworfen hat. Um 21.05 Uhr zeigen drei Generationen ORF-Regisseure, wie sich die Berichterstattung verändert hat. Und um 22.05 Uhr blickt u. a. Peter Filzmaier in einem zeitgeschichtlichen Rückblick auf den „Mythos Kitzbühel“.

„Dok 1: Nach dem Sturz – Die Opfer der Streif“ (Mittwoch, 21. Jänner, 20.15 Uhr)

Die Streif gilt als gefährlichste Abfahrt der Welt. Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen – auch mit lebensbedrohlichen Folgen. Und trotzdem – oder gerade deswegen – zieht sie die Rennfahrer und die Massen an. In ihrer neuen „Dok 1“-Produktion geht Lisa Gadenstätter der Frage nach, was nach einem schweren Sturz passiert. Wie gehen die Abfahrer damit um, wie arbeiten sie den Unfall auf? Und was wird getan, um das Risiko auf der Streif so gering wie möglich zu halten? Welches ausgeklügelte Rettungssystem steckt hinter dem Abfahrtsspektakel?

Gadenstätter trifft drei Athleten, die auf der Streif schwer gestürzt sind: Der Deutsche Jacob Schramm, der Österreicher Hans Grugger und der Schweizer Daniel Albrecht lassen Lisa in ihr Leben nach dem Sturz blicken. Außerdem stellt sich die Moderatorin die Frage: Wie kann man Pisten noch sicherer machen? Sie bekommt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Sicherheitsgeneralprobe in Kitzbühel.

Und wie ist das bei den anderen internationalen Abfahrtsklassikern? Lisa Gadenstätter spricht mit der FIS über die allgemeine Sicherheitslage. Denn vor allem nach dem tragischen Todesfall des Italieners Matteo Franzoso beim Training in Chile wird die Kritik an den Sicherheitsstandards im Skizirkus immer lauter. Welche Verantwortung kommt hier auf die FIS und die nationalen Verbände zu? Und was sagen Menschen, die nach Stürzen zwischen Leben und Tod geschwebt sind, heute über den Job der Abfahrer?

„Kitzbühel am Schirm: Die besten Bilder live von der Streif“ (Mittwoch, 21. Jänner, 21.05 Uhr)

Die ORF-Dokumentation zum Auftakt des Hahnenkamm-Wochenendes wirft einen Blick hinter die Kameras, die das berühmteste Skirennen der Welt Jahr für Jahr auf Bildschirme rund um den Globus bringen. Was vor mehr als 60 Jahren mit fünf Einstellungen begann, ist mittlerweile ein Hightech-Event mit bis zu 55 Kameras, um die spektakulärsten Bilder des Rennens aus verschiedensten Perspektiven einzufangen.

Erstmals haben sich dafür die drei Männer zu einem Interview getroffen, die für die Live-Inszenierung verantwortlich sind und waren: Regie-Pionier Lucky Schmidtleitner, der kurz nach dem Kitzbühel-Wochenende seinen 94. Geburtstag feiert, Fritz Melchert, der das Rennen in das Zeitalter der Digitalisierung geführt hat, und Michael Kögler, der heute so viele Bilder wie noch nie aus Kitzbühel in die ganze Welt schickt. Sie erzählen von den Anfängen und den Herausforderungen von damals und heute. Die Inszenierung von Kitzbühel hat die Gamsstadt weltberühmt und zu einem Eldorado für Ski-Fans gemacht. Wie die Bilder dieses Rennens nicht nur einen ganzen Ort, sondern auch das Leben vieler Menschen verändert haben, wissen aktive und ehemalige Skistars sowie prominente Persönlichkeiten, die einen ganz besonderen Bezug zu Kitzbühel haben – ob als Heimat oder als Sehnsuchtsort.

„Mythos Kitzbühel – ein zeitgeschichtlicher Rückblick“ (Mittwoch, 21. Jänner, 22.05 Uhr)

„Mythos Kitzbühel“ ist ein Rückblick auf die vergangenen acht Jahrzehnte, gepaart mit persönlichen Erlebnissen einzelner Sportler wie Harti Weirather, Karl Schranz, Hermann Maier oder Stephan Eberharter. Sprecher ist der bekannte Schauspieler und bekennende Hahnenkammfan Gregor Bloéb. Politikwissenschafter Peter Filzmaier analysiert die sporthistorischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge.