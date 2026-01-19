  • 19.01.2026, 11:06:03
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KURIER präsentiert Kooperation mit Fine Hotels

Berichterstattung über Hotels ist wesentlicher Teil einer großen redaktionellen Offensive im Reisebereich

Logo der Kooperation
Wien (OTS) - 

Der KURIER erweitert sein redaktionelles Engagement im Reisebereich und startet unter dem Namen „Fine Hotels by KURIER“ ein wissenschaftlich begleitetes Gütesiegel für Hotels im gehobenen Qualitäts- und Komfortsegment in Österreich. Das Gütesiegel richtet sich an Reisende, die in einem zunehmend fragmentierten Hotelmarkt nach nachvollziehbaren Qualitätsindikatoren suchen. Im Unterschied zu klassischen Hotelbewertungen oder reinen Online-Bewertungssystemen basiert „Fine Hotels by KURIER“ auf einer mehrstufigen Methodik, die quantitative Gästedaten mit qualitativen Kriterien kombiniert. Entwickelt wurde das Verfahren gemeinsam mit der IU Internationalen Hochschule und der Finest Hotels AG.

Drei Stufen der Qualitätskontrolle

Grundlage für eine Mitgliedschaft ist zunächst die Gästeperspektive: Voraussetzung ist eine durchschnittliche Bewertung von mindestens 8,0 (sehr gut) auf booking.com. In einem zweiten Schritt durchlaufen die Hotels eine strukturierte Selbstauskunft entlang definierter Qualitäts- und Führungsdimensionen. Die finale Entscheidung liegt bei einem unabhängigen Kuratorium aus Tourismusexpertinnen und -experten, das auch für die Weiterentwicklung der Kriterien verantwortlich ist.

Transparenz und Reichweite

Hotels mit dem Gütesiegel werden über mehrere Kanäle sichtbar gemacht – darunter digitale Plattformen, redaktionelle Formate sowie Veranstaltungen. Die offizielle Verleihung des Gütesiegels „Fine Hotels by KURIER“ erfolgt im Rahmen einer jährlich stattfindenden Veranstaltung.

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ALBA Communications
Petra Roth
Telefon: + 43 664 6129223
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.albacommunications.at

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