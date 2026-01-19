Grüne Wien fordern Neuaufbau der Kinder- und Jugendhilfe

Wien (OTS) -

Bei einem Mediengespräch haben die Wiener Grünen heute, Montag, eine Neuaufstellung der Kinder- und Jugendhilfe gefordert. Die nicht amtsführende Stadträtin Judith Pühringer sprach von einer „Krise der Kinder- und Jugendhilfe“, die MA 11 sei „zu einem akuten Notfall geworden“.

Knapp vor Weihnachten habe es sogar einen Aufnahmestopp in den Krisenzentren der Stadt Wien gegeben, seit Jahren stehe die Wiener Kinder- und Jugendhilfe unter Druck. Allein in den Jahren 2022 bis 2024 sei die Zahl der Gefährdungsabklärungen um rund zehn Prozent gestiegen, „von rund 12.000 im Jahr 2022 auf mehr als 13.000 im Jahr 2024“, zeitgleich sei die Anzahl der Mitarbeiter*innen gesunken, so Pühringer, die eine dringliche Anfrage im Landtag zum Thema ankündigte.

In der Kinder- und Jugendhilfe müsse man zu „immer drastischeren Maßnahmen greifen, weil es zu wenig ambulante Angebote gibt“, kritisierte Pühringer. Ruhezeiten würden nicht eingehalten, Wartezeiten seien „untragbar“.

Besonders alarmierend sei die Situation in den Krisenzentren, so Pühringer. Im ersten Halbjahr 2024 sei die Auslastung im Durchschnitt auf rund 120 Prozent gestiegen, es würden statt der vorgesehenen acht Kinder bis zu 13 Kinder aufgenommen. „Das ist kein geschützter Raum mehr und führt zu einer Überforderung aller Beteiligten – der Kinder und der Mitarbeiter*innen“, befürchtete Pühringer. Ein beträchtlicher Anteil an Kindern und Jugendlichen, „die akut gefährdet sind“, treffe auf „ein System, bei dem eingespart und gekürzt wird“, kritisierte die nicht amtsführende Stadträtin.

Gemeinderätin Ursula Berner kritisierte „Personalmangel, lange Dienste und zu wenig Ruhezeiten“ und forderte „endlich strukturelle Maßnahmen und Mut für die Neuaufstellung der MA 11“. Es brauche „ausreichend Ressourcen, Entbürokratisierung und ein ambulantes Unterstützungsangebot“, so Berner. Die Grünen fordern einen „Neuaufbau und eine systematische Änderung“ der Kinder- und Jugendhilfe in Wien – mit besseren Arbeitsbedingungen und einer Neuaufsetzung der Krisenzentren.

Es brauche einen Schwerpunkt bei der Prävention von (sexualisierter) Gewalt, mehr Ausbildungsplätze für Sozialarbeiter*innen und die Wiedereinführung des Jugendgerichtshofs.

Weitere Informationen: Grüner Klub im Rathaus, Kommunikation, Tel.: 01/4000-81814 (Schluss) mag