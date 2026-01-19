Karriere bei GrECo: Werner Seirlehner und Roger Roth werden neue Competence Center Manager

Wien (OTS) -

Mit Werner Seirlehner und Roger Roth holt sich GrECo zwei neue Experten als Competence Center Manager ins Unternehmen. Beide bringen umfassende Branchenerfahrung von internationalen Versicherungskonzernen mit und werden ihre Klienten in hochkomplexen Risikobereichen beraten.

Mit Beginn dieses Jahres treten Werner Seirlehner und Roger Roth ihre Funktionen als Competence Center Manager bei GrECo International AG an und werden ab sofort die beiden spezialisierten Teams leiten. Seirlehner übernimmt die Leitung des Bereichs Credit & Political Risks, während Roth das Competence Center Engineering aufbaut.

Werner Seirlehner: Experte für Credit & Political Risks

Seirlehner leitet das Competence Center Credit & Political Risks und bringt umfassende Expertise aus seiner langjährigen Karriere bei Aon und Atradius mit. Seine Schwerpunkte liegen unter anderem in der tiefgreifenden Beratung zu komplexen Surety-Strukturen und Optimierung der Liquidität durch maßgeschneiderte Factoring-Lösungen. „In einem dynamischen globalen Marktumfeld stehen Unternehmen vor vielfältigen Herausforderungen. Ein professionelles Forderungsmanagement ist dabei ein wichtiger Erfolgsfaktor. Mit unserem Team von acht erfahrenen Expert:innen im Credit-Bereich und unseren globalen Partnern unterstützen wir unsere Klienten in diesem anspruchsvollen Umfeld", erklärt Werner Seirlehner über die Bedeutung seines neuen Aufgabenbereichs.

Roger Roth: Experte für Engineering

Roth leitet das Competence Center Engineering und ist ein ausgewiesener Spezialist mit umfassender internationaler Erfahrung. Er war zuletzt bei Marsh Austria tätig und hat dort bedeutende Transaktionen mitverantwortet. Er bringt Erfahrung aus verschiedensten Positionen bei namhaften Versicherungsanbietern mit und freut sich auf die neue Herausforderung bei GrECo. „Den Kopf voller Ideen für das neu gegründete Competence Center-Engineering, ist es mir eine große Freude die Leitung dieser Abteilung übernommen zu haben. Mit der Entscheidung diese Sparte zu konkretisieren, senden wir ein solides Signal an die Märkte und vor allem an unsere Klienten. Gemeinsam mit meinem Team und unserem geballten Know-how, werde ich alles daransetzen, die fachlichen Kapazitäten in diesem komplexen Themengebiet zu stärken und weiter auszubauen“, sieht Roger Roth seiner neuen Rolle entgegen.

GrECo setzt auf spezialisierte Kompetenzcentren

Mit dieser strategischen Erweiterung des Managements unterstreicht GrECo seine Strategie, in ausgewählten Nischensegmenten tiefgreifende Expertise anzubieten. Die Competence Center werden eng mit den internationalen Expert:innen zusammenarbeiten und damit den globalen Anspruch des Unternehmens unterstreichen. „Mit Werner Seirlehner und Roger Roth haben wir zwei hochkarätige Fachleute gewonnen, die ihre jeweiligen Märkte hervorragend kennen. Ihre Ernennung zu Competence Center Managern verstärkt unseren Anspruch, unsere Klienten in hochkomplexen Risikobereichen noch besser zu beraten", betont Christoph Repolust, Vorstand der GrECo International AG.