  • 19.01.2026, 10:41:32
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Ball der Pharmazie: Apothekerschaft drängt auf die gesundheitspolitische Bühne

Aufbruchstimmung beim Top-Event der Wiener Ballsaison

Wien (OTS) - 

Österreichs 7.000 Apothekerinnen und Apotheker wollen mehr Aufgaben und damit mehr Verantwortung für die Gesundheit der Menschen übernehmen. Der 81. Ball der Pharmazie stand am Samstag in der Wiener Hofburg ganz im Zeichen des Aufbruchs. „Wir zeigen nicht nur Probleme auf, sondern bieten Lösungen an und gestalten Veränderungen im Gesundheitssystem aktiv mit. Trotz bestehender Hürden in unserem sehr fragmentierten Gesundheitssystem müssen alle in eine stärkere aktive und weniger reaktive Rolle kommen“, forderte Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer, in ihrer Eröffnungsrede vor den mehr als 3.000 Ballgästen aus 19 Nationen. Die Apothekerschaft habe bereits sehr konkrete Vorschläge formuliert – von der assistierten Telemedizin in der Apotheke über innovative Präventionsmaßnahmen bis hin zu Ideen im Bereich der Patientenstromlenkung.

Potenziale der Apothekerschaft nutzen

„Wir Apotheken sind im niedergelassenen Bereich die einzige Gesundheitseinrichtung, die Teil der kritischen Infrastruktur ist. Was das bedeutet, haben wir alle in den Pandemiejahren gesehen. Ich möchte – und hier appelliere ich an die politischen Spitzen, dass wir dieses Alleinstellungsmerkmal der Apothekerschaft nicht nur als Rettungsanker in einer Pandemie nutzen, sondern für jegliche strategische Planung und Umsetzung im Gesundheitssystem. Wir müssen von Anfang an mit unserer praktischen Versorgungserfahrung und unserer fachlichen Kompetenz eingebunden werden: Ob Life-Science Strategie oder Reformvorhaben. Wir Apotheken sind die meistfrequentierte Versorgungseinheit im niedergelassenen Bereich. Es wäre fahrlässig, dieses Potenzial nicht besser zu nutzen“, sagte Mursch-Edlmayr.

Königsberger-Ludwig und Körnhäusl loben Kooperation

Ulrike Königsberger-Ludwig, Österreichs Staatssekretärin für Gesundheit, und Karlheinz Kornhäusl, Gesundheitslandesrat des Landes Steiermark, lobten in ihren Statements die bestehende gute Kooperation zwischen Politik und Apothekerschaft sowie deren beruflicher Interessenvertretung, der Apothekerkammer. Sie unterstrichen die Wichtigkeit der öffentlichen Apotheken für die niederschwellige, flächendeckende Rund-um-die-Uhr-Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten, Beratung und Gesundheitsdienstleistungen.

Grün-weißer Faden

Durch die Ballnacht des 17. Jänner 2026 zog sich ein grün-weißer Faden: Die Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft des Bundeslandes Steiermark. Entsprechend sorgten Stimmungsmacher wie die High Styria Big Band, die Musikkapelle St. Lorenzen, die Volkstanzgruppe St. Martin im Sulmtal sowie weitere Publikumsmagneten, etwa eine Steirische Gaudi Bar und ein Steirischer Buschenschank, für programmatische Begeisterung. Die Mitternachtseinlage kam diesmal von AUT of ORDA mit Paul Pizzera („Fix net normal“) und verwandelte den alt-ehrwürdigen Festsaal der ehemaligen Kaiserresidenz kurzfristig in ein mitreißendes Rockfestival. Der nächste Ball der Pharmazie findet am 16. Jänner 2027 statt.

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