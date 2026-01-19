  • 19.01.2026, 09:30:33
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Gaál: Grätzlförderung für Bau- und Sanierungsprojekte im „Grätzl 20+2“ bis 2027 verlängert

Die Förderschiene des Stadterneuerungsprogramms WieNeu+ unterstützt innovative Maßnahmen für Bestandsgebäude mit bis zu 500.000 Euro

Wien (OTS) - 

Die ursprünglich bis Ende 2025 vorgesehene Möglichkeit, die WieNeu+ Grätzlförderung für das 2. Programmgebiet Grätzl 20+2 zu beantragen, wird verlängert: Anträge für die Förderung von innovativen Bau- und Sanierungsmaßnahmen in dem Gebiet können nun bis Ende 2027 gestellt werden.

„Mit der Verlängerung der Grätzlförderung für das Gebiet um weitere 2 Jahre machen wir deutlich: Leistbarer und zukunftsfitter Wohnraum ist und bleibt auch in herausfordernden Zeiten ein Kernanliegen der Wiener Stadtregierung! Eigentümer*innen und Bauträger*innen, die mit innovativen Maßnahmen in die nachhaltige Sanierung, den Ausstieg aus Gas und damit in die Steigerung der Wohnqualität investieren, möchten wir unterstützen“, so Kathrin Gaál, Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin.

Anträge für Projekte im 3. Programmgebiet Hernals (ab dem Elterleinplatz entlang der Hernalser Hauptstraße) können bis Ende 2028 gestellt werden.

Grätzlförderung: Bis zu 500.000 Euro für klimafitten Wohnraum

Die WieNeu+ Grätzlförderung ist eine Innovationsförderung für Projekte in WieNeu+ Programmgebieten. Innovative Ideen und Lösungen, um bestehende Gebäude klima- und zukunftsfit zu machen, werden von der Stadt Wien mit bis zu 500.000 Euro gefördert. Darunter fallen Maßnahmen, die den Energie- und Ressourcenverbrauch eines Gebäudes senken, der Umstieg auf erneuerbare Energieträger oder Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen. Auch die vorangehende Planung in Form von Vor- oder Machbarkeitsanalysen kann mit bis zu 30.000 Euro gefördert werden. Die Förderquote richtet sich nach der Größe des Unternehmens, welches ein Projekt einreicht. Für natürliche Personen gilt eine Förderquote von 60 % (max. 100.000 Euro). Ein mehrmals pro Jahr tagender Beirat entscheidet über die Förderwürdigkeit der eingereichten Projekte. Anträge können unkompliziert online via wien.gv.at/amtswege gestellt werden.

Das Team von WieNeu+ steht bei Fragen telefonisch (+43 1 4000 25107), persönlich oder per E-Mail via [email protected]zur Verfügung.

Alle Informationen zur Grätzlförderung: wieneuplus.wien.gv.at/graetzlfoerderung
Antrag Grätzlförderung: wien.gv.at/amtswege/wieneu-graetzlfoerderung-innovative-stadterneuerungsprojekte

Über WieNeu+

WieNeu+ ist ein seit 2021 laufendes Stadterneuerungsprogramm der Stadt Wien. Mit innovativen Lösungen sollen Grätzl zukunfts- und klimafit gemacht werden. Gemeinsam mit Eigentümer*innen, Bewohner*innen und lokalen Akteur*innen werden Projekte in den Bereichen Gebäude/Energie, Nachbarschaft und Grätzlentwicklung durch WieNeu+ finanziell gefördert und begleitet. Die in ausgewählten Programmgebieten erprobten Lösungen sollen in Folge auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet werden.

Rückfragen & Kontakt

Stephan Grundei
Mediensprecher Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal
Tel.: 0676/8118 98057
E-Mail: [email protected]

Programm WieNeu+ und Sonderprojekte
Technische Stadterneuerung (MA 25)
Judith Rosenkranz-Lichtner
Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: 01 4000 25105
E-Mail: [email protected]

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