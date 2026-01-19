  • 19.01.2026, 09:16:02
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Neuer Microsoft Outlook KI-Assistent fürs Handwerk: Benetics AI bringt Weltneuheit für automatische Planupdates und weniger Baufehler auf

Benetics AI, Erfinder des ersten KI-Sprachassistenten für die Baustelle, präsentiert auf der Swissbau in Basel eine Weltneuheit: die erste automatische Erkennung von Bauplänen in E-Mails. Der "Benetics KI E-Mail Assistent" analysiert Baupläne in Outlook Anhängen und weist aktualisierte Planstände automatisch den ausführenden Kräften auf der Baustelle zu. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/177338 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Zürich/Basel (OTS) - 

Benetics AI, Erfinder des ersten KI-Sprachassistenten für die Baustelle, präsentiert auf der Swissbau in Basel eine Weltneuheit: die erste automatische Erkennung von Bauplänen in E-Mails. Der "Benetics KI E-Mail Assistent" analysiert Baupläne in Outlook Anhängen und weist aktualisierte Planstände automatisch den ausführenden Kräften auf der Baustelle zu. Damit löst Benetics AI eine der teuersten Fehlerquellen im Baualltag: die falsche Ausführung aufgrund von veralteten Planständen.

Fehlerfrei bauen mit stets aktuellen Plänen

In der Baupraxis werden neue Planstände regelmässig per E-Mail verschickt. Der Austausch nicht mehr gültiger Pläne ist für Projektleiter eine aufwändige Sisyphusarbeit, die zu Verzögerungen und Risiken im Bauprozess führt. Der "Benetics KI E-Mail Assistent" automatisiert diesen Vorgang - in folgenden groben Schritten:

  • Der KI-Assistent erkennt Bauplan-PDFs in eingehenden E-Mail-Anhängen
  • Vergleicht diese mit vorhanden Plänen in allen bestehenden Projekten
  • Benachrichtigt, wenn ein neuer Planstand im Postfach gefunden wurde
  • Stellt mit einem Knopfdruck sicher, dass niemand mehr auf dem alten Planstand arbeitet.

Nahtlose Integration in bestehende Systeme

Der KI-Assistent wird direkt in Microsoft Outlook eingebettet und übergibt Pläne automatisch an Benetics AI. Von dort ist eine Integration in weitere Systeme wie SharePoint und andere DMS- und CDE-Lösungen möglich. Die umfassende offene API von Benetics AI sowie neue Konnektoren auf Make.com und Zapier ermöglichen flexible Integrationen. So entsteht erstmals ein durchgängiger digitaler Planfluss bis zum Monteur auf der Baustelle.

Bledar Beqiri, Leiter Montage Anlagenbau, Rosenmund Haustechnik AG (Basel) und Nutzer von Benetics AI: "Die Outlook-Integration bringt noch mehr Struktur in den Bauablauf. Neue Planstände erreichen unsere Teams schneller und ohne Umwege. Das reduziert Fehlerquellen und gibt unseren Projektleitern mehr Sicherheit in der Ausführung."

Ferdinand Metzler, CEO, Benetics AI: "Nach unserem KI-Sprachassistenten folgt mit dem KI-Email-Assistenten die zweite Weltneuheit von Benetics AI. Damit kommen wir unserer Vision einen weiteren Schritt näher: Weniger zeitraubende Admin-Arbeiten, mehr Fokus auf das, was das Handwerk stark macht: die produktive Arbeit."

Über Benetics AI: Benetics AI ist ein Softwareunternehmen aus Zürich, das mit KI-gestützten Assistenten die Kommunikation und Dokumentation am Bau vereinfacht. Über 300 Betriebe in der DACH-Region und Europa nutzen die Lösung. Nach dem ersten KI-Sprachassistenten für die Baustelle aus 2024 folgt mit dem Outlook-KI-Modul nun die zweite Weltneuheit. Gegründet wurde das Unternehmen 2022, Hauptsitz ist in Zürich.

Bildmaterial: Download freie Verwendung, Benetics AI

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