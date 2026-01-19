„Aus dem Archiv: Adele Neuhauser“ am 28.1. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

In der nächsten Ausgabe der ORF RadioKulturhaus-Reihe „Aus dem Archiv“ erinnert sich Publikumsliebling und Charakterdarstellerin Adele Neuhauser am Mittwoch, den 28. Jänner (20.00 Uhr) mit Christian Reichhold und Regina Nassiri an die Highlights ihres bisherigen Schaffens und gibt Einblicke in zukünftige Rollen und Pläne. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden. ORF III sendet die Aufzeichnung am Samstag, den 14. Februar (ab 22.50 Uhr).

Für ihre TV-Rollen als kantige Bäuerin Julie Zirbner in der ORF-Krimiserie „Vier Frauen und ein Todesfall“ und als Kommissarin Bibi Fellner im Wiener „Tatort“ wird sie vom Publikum geliebt. Adele Neuhauser schafft es in ihren Darstellungen, kaleidoskopisch bunt und unvorhersehbar zu bleiben und nimmt dabei ihr Publikum immer bei der Hand. Sie stand auf Bühnen in Münster, München, Mainz und Regensburg, im Wiener Schauspielhaus, Rabenhof- und Volkstheater und für zahlreiche Filme und Serien vor der Kamera. Im Lauf ihrer vielfältigen Schauspielkarriere wurde Neuhauser mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, zuletzt erhielt sie 2025 für die Rolle als Transfrau Josefa Beckmann in „Ungeschminkt“ den New York Festivals TV & Film Award in Gold in der Kategorie „Best Performance by an Actress“. Witzig und warmherzig, lebendig und authentisch – so wird Adele Neuhausers Schauspielstil beschrieben, der den Eindruck erweckt, sie spiele gar nicht, sondern lebe ihre Rollen. Der Eintritt für „Aus dem Archiv“ am Mittwoch, den 28. Jänner (20.00 Uhr) im Großen Sendesaal beträgt EUR 27,-; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).