  • 19.01.2026, 09:04:03
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Auszeichnung für TV- und Livestream-Produktion der Rallye-Staatsmeisterschaft

Ehrenpreis der Austrian Motorsport Federation für Medienarbeit und Berichterstattung an „The Streamers“ aus Niederösterreich

Ehrenpreisverleihung bei den AMF-Awards am 17.01.2026 an "The Streamers"
St. Pölten/Wien/Spielberg (OTS) - 

Seit vier Jahren können österreichische Fernsehzuseherinnen und -zuseher alle 6 Stationen der Rallye-Staatsmeisterschaftsserie entweder live oder als halbstündige Zusammenfassung erleben – ein Mehrwert für Motorsportfans, aber auch eine wichtige Plattform für die Teams. Das wurde bei der diesjährigen Verleihung der AMF-Awards am Red Bull Ring mit einem Ehrenpreis gewürdigt.

„Diese Arbeit für die Rallye-Staatsmeisterschaft ist meines Erachtens in der österreichischen Motorsportgeschichte noch nicht vorgekommen“, begründete AMF-Generalsekretär Michael Fehlmann die Zuerkennung des Preises. „Dass eine Rallye-Staatsmeisterschaft mit jedem einzelnen Lauf im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Präsenz erhält, ist nicht selbstverständlich. Dank ‚The Streamers‘ ist es möglich geworden.“

Erst zwei Wochen zuvor wurden durch die Produktion bei der Jännerrallye im oberösterreichischen Freistadt bis zu 7 Millionen Kontakte über TV, YouTube und Social Media erreicht. Mit sieben Live-Kameras, fünf On-Board-Kameras, zwei Drohnen und einem Rallye-Studio wurden die Emotionen eingefangen.

„Eine für Randsportarten leistbare, dreitägige Live-Übertragung im TV und Online verlangt eine hohe Flexibilität vom Produktionsteam, aber auch beim Technik-Einsatz“, sagt Claudio Sunk – Inhaber der Produktionsfirma „The Streamers“. „Die Zusammenarbeit mit kreativen Video-Content-Produzenten und waghalsigen Drohnenpiloten ermöglicht Einblicke in das österreichische Rallye-Geschehen, die so noch nie im Fernsehen waren. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Promotoren der Rallye-Staatsmeisterschaftsserie ist es uns eine Freude, seit vier Jahren die Stars und Evergreens der österreichischen Rallye-Szene begleiten zu dürfen.“

Mit der Verleihung der AMF-Awards am Red Bull Ring in Spielberg wurden alle österreichischen Motorsport-Staatsmeisterinnen und -meister, Pokal- & Seriensieger sowie die Motorsportler des Jahres 2025 ausgezeichnet. In der Kategorie Rallye ORM gewann zum 5. Mal in Folge der Oberösterreicher Simon Wagner.

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The Streamers - STRMZ Media e.U.
DI(FH) Claudio Sunk
Telefon: 0664 88154380
E-Mail: [email protected]

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