  • 19.01.2026, 08:00:33
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  • OTS0004

AVISO: Mediengespräch Programm 2026

Wien (OTS) - 

Wien Museum 2026

Ausstellungen und Projekte

Mediengespräch am Mittwoch, 21. Jänner 2026

Beginn 10:00

Mit Rückblick auf das Jahr 2025 präsentieren Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Wien Museum-Direktionsteam Matti Bunzl und Christina Schwarz das Programm für 2026:

Sonderausstellungen

Vermittlungsprogramm

Crowdsourcing

Stadtarchäologie

Schubert Geburtshaus Neu

Im Wien Museum, Karlsplatz 8, 1040 Wien, Veranstaltungssaal 3. OG


Mit der Bitte um Anmeldung: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Wien Museum
Konstanze Schäfer
Telefon: 0043 664 5457800
E-Mail: [email protected]

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Wien Museum

Rückfragen & Kontakt

Wien Museum
Konstanze Schäfer
Telefon: 0043 664 5457800
E-Mail: [email protected]

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