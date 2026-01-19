- 19.01.2026, 08:00:33
- /
- OTS0004
AVISO: Mediengespräch Programm 2026
Wien Museum 2026
Ausstellungen und Projekte
Mediengespräch am Mittwoch, 21. Jänner 2026
Beginn 10:00
Mit Rückblick auf das Jahr 2025 präsentieren Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Wien Museum-Direktionsteam Matti Bunzl und Christina Schwarz das Programm für 2026:
Sonderausstellungen
Vermittlungsprogramm
Crowdsourcing
Stadtarchäologie
Schubert Geburtshaus Neu
Im Wien Museum, Karlsplatz 8, 1040 Wien, Veranstaltungssaal 3. OG
Mit der Bitte um Anmeldung: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Wien Museum
Konstanze Schäfer
Telefon: 0043 664 5457800
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF