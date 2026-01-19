  • 19.01.2026, 08:00:32
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Fragen und Weltzugänge

Zur INST Weltkonferenz 2026

Wien (OTS) - 

Vom 14.-17.4.2026 wird eine INST Weltkonferenz in einem eigenes dafür entwickelten Format via ZOOM stattfinden - kostenlos zugänglich via YouTube. Eingeladen wird zu Beiträgen, Unterstützungen, Kooperationen. Die Schwerpunkte: Das eherne Zeitalter, Weltprojekt der Berge, Jura Soyfer, Open Science. Vorangestellt wurde ein Gedicht: In the Face of failures in principal. Dichtung in der digitalen Welt ist auch ein Schwerpunkt dieser Konferenz, zu der über 15.000 Beteiligte aus rund 180 Ländern erwartet werden. Im Zentrum werden Fragestellungen stehen wie: In welchem Verhältnis stehen Zeichen und Numerik in der Menschheitsgeschichte zueinander? Welches sind die Realitäten der Sprachen im Kontext der Large Language Models? In welchem Verhältnis stehen Misserfolge von KI (Keine Intelligenz) zu wirkungsbegrenzten Militärshows im Iran, in Venezuela, in der Russischen Föderation (Angriffe auf den Atomschirm, den Präsidenten)? Kann mit einer Kontrolle der Handelsrouten, Rohstoffe, Energie, mit Regime Change, mit Militärpolitik die Schwäche des Dollars begrenzt werden? Wie gelang die größte Privatisierung von Steuergeldern der Menschheitsgeschichte mit fragwürdigen Metaphern?

Rückfragen & Kontakt

Wiss.Dir.Dr. Herbert Arlt
Telefon: +436765364912
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.arltherbert.at

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