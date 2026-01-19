Wärmepumpe der Zukunft – flexibel, vernetzt, zukunfts- und klimafit

Linz (OTS) -

Die Wärmepumpe ist längst mehr als ein effizientes Heizsystem – sie ist die zentrale Schnittstelle im Energiesystem der Zukunft. Flexibel steuerbar, netzdienlich und kompatibel mit PV-Anlagen, Smart Meter & dynamischen Tarifen, liefert die Wärmepumpe künftig leistbare Wärme und trägt zur Entlastung des Stromnetzes und der Haushalte und Senkung der CO₂-Emissionen bei.

Doch: Wie können Wärmepumpen ihr volles Potenzial entfalten?

Und: Welche technischen, regulatorischen und digitalen Rahmenbedingungen braucht es dafür?

Exklusive Einblicke: Die neue Studie „Netzdienliche Wärmepumpe der Zukunft“

Im Rahmen des Pressefrühstücks gibt Präsident Freimüller erste Einblicke in die neue Studie, die der Verband Wärmepumpe Austria bei der Österreichischen Energieagentur in Auftrag gegeben hat. Ziel der Studie ist es, die notwendigen Voraussetzungen für eine verbesserte Integration der Wärmepumpe in Stromnetz, Flexibilitätsmärkte und Wärmesysteme zu analysieren – und daraus konkrete Handlungsempfehlungen für Politik, Energieversorger, Industrie und Öffentlichkeit abzuleiten.

Die Beweggründe für diese Studie sind klar: Um das politische Ziel von 1 Million Wärmepumpen bis 2040 zu erreichen, braucht es verlässliche Rahmenbedingungen, smarte Steuerungsmodelle und klare Handlungsempfehlungen, um den Hochlauf zu unterstützen und Engpässe im Verteilnetz zu vermeiden.

Markt & Förderung: Wo stehen wir 2026?

Der Wärmepumpenmarkt stand 2025 unter spürbarem Gegenwind. Erst im dritten Quartal zeigte sich ein merkbarer Anstieg der Nachfrage durch die neue Bundesförderung. Dennoch bleibt das Gesamtergebnis hinter den Erwartungen zurück.

Nach langen Verhandlungen startete die neue Bundesförderung Mitte November 2025. Für 2026 steht bereits mit Jahresbeginn nur noch rund ein Drittel der Fördermittel zur Verfügung. Wie geht es nun weiter?

Klar ist: Um die Dekarbonisierung des Heizungs- und Gebäudesektors mit Wärmepumpen nachhaltig voranzutreiben, sind deutlich höhere Anstrengungen notwendig.

Austausch & Gespräche

Im Anschluss steht Präsident Freimüller wie gewohnt für Einzelgespräche und weiterführende Fragen zur Verfügung. Für ein kleines Frühstück ist gesorgt.

Pressefrühstück des Verbandes Wärmepumpe Austria

Datum: 25.02.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Galerie der Messehalle 20, Raum 20.6.

Messegelände Wels