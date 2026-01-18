  • 18.01.2026, 13:42:02
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FPÖ Josefstadt: Weichen für die Zukunft gestellt – klare Alternative zu den Einheitsparteien

Wien (OTS) - 

Mit der Bestellung von Felix Schachner zum neuen geschäftsführenden Bezirksparteiobmann stellt die FPÖ Josefstadt die Weichen für die Zukunft im achten Bezirk.

Der neue geschäftsführende Bezirksparteiobmann bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und richtet einen besonderen Dank an Bezirksparteiobmann Maximilian Krauss.

„Die Weichen für die Zukunft der FPÖ Josefstadt sind klar gestellt. Wir verfügen über ein schlagkräftiges Team, das bereit ist Verantwortung zu übernehmen und den Stillstand der Einheitsparteien im Bezirk zu beenden“, so Krauss.

Während SPÖ, Die Grünen, NEOS und ÖVP in der Josefstadt seit Jahren gemeinsame Sache machen, setzt die FPÖ bewusst auf eine klare Linie und echte Opposition.

„Die FPÖ Josefstadt ist die einzige glaubwürdige Alternative zu den Einheitsparteien. Wir stehen für Sicherheit, Ordnung und politische Vernunft. Politik muss sich wieder an den Bedürfnissen der Menschen orientieren und nicht an parteipolitischen Absprachen“, betont Schachner.

Felix Schachner ist seit über zehn Jahren Mitglied der Bezirksvertretung Josefstadt und fungiert als Klubobmann der FPÖ. Diese langjährige Erfahrung in der Bezirksarbeit will er nun noch stärker nutzen, um die Anliegen der Josefstädter konsequent zu vertreten.

Inhaltlich setzt die FPÖ Josefstadt klare Schwerpunkte auf mehr Sicherheit im öffentlichen Raum, Ordnung im Bezirk sowie auf den Schutz der Lebensqualität der Anrainer. Auch der Einsatz für faire Rahmenbedingungen für Geschäftsleute und gegen ideologisch motivierte Fehlentwicklungen bleibt ein zentrales Anliegen.

Mit einem engagierten Team und klaren politischen Positionen wird die FPÖ Josefstadt den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen und den Bürgern im Bezirk eine starke und verlässliche Stimme geben.

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