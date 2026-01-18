  • 18.01.2026, 12:42:02
  • /
  • OTS0025

FPÖ-Stumpf: Sparen bei Wiener Bädern ist sozial- und gesundheitspolitisch völlig verfehlt

Rot-Pink verteuert erst den Eintritt und kürzt jetzt die Leistungen

Wien (OTS) - 

Die von der Stadt Wien angekündigten Einsparungen im Bereich der Wiener Bäder sorgen für massive Einschränkungen im laufenden Betrieb. Kürzere Öffnungszeiten, geschlossene Saunaangebote und reduzierte Dienstleistungen treffen ausgerechnet jene Wienerinnen und Wiener, die auf ein leistbares und gut funktionierendes Freizeit- und Gesundheitsangebot angewiesen sind.

„Bereits die massiven Tariferhöhungen der letzten Zeit haben zu einem deutlichen Besucherrückgang in den Wiener Bädern geführt. Das ist eine die direkte Folge der Teuerungspolitik der SPÖ-NEOS-Stadtregierung – darüber darf sich niemand wundern“, kritisiert Michael Stumpf, Gemeinderat und Landtagsabgeordneter sowie Ausschusssprecher der FPÖ im Gemeinderatsausschuss für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal, in dessen Zuständigkeit auch die Wiener Bäder fallen.

Umso unverständlicher sei es, nun zusätzlich bei den Leistungen zu sparen. „Wer zuerst die Preise erhöht und dann auch noch den Sparstift bei den Dienstleistungen ansetzt, treibt die Besucher endgültig aus den Bädern. Dieser Sparkurs wird den Besucherrückgang weiter verschärfen“, so Stumpf.

Die Wiener Bäder seien ein Angebot für alle Generationen und Einkommensschichten – und weit mehr als reine Freizeitbetriebe. „Unsere Bäder erfüllen eine zentrale gesundheitspolitische Funktion. Bewegung, Schwimmen und Erholung müssen für alle leistbar bleiben. Gerade in Zeiten der Teuerung ist das der falsche Ort zum Sparen“, betont Stumpf.

Besonders kritisch sei, dass die Wienerinnen und Wiener dieses Angebot ohnehin bereits über ihr Steuergeld finanzieren. „Jetzt sollen sie höhere Eintrittspreise zahlen und gleichzeitig Leistungskürzungen hinnehmen – das ist inakzeptabel und ein völlig falscher Ansatz“, stellt Stumpf klar.

Abschließend fordert Stumpf ein Umdenken im Rathaus: „Die Stadtregierung muss endlich an anderen Schrauben drehen. Einsparungen bei den Wiener Bädern gehen zulasten der Gesundheit, der sozialen Fairness und der Lebensqualität – das wird die FPÖ nicht akzeptieren.“ (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright