Termine am 19. Jänner in der Rathauskorrespondenz

9.00 Uhr, Pressekonferenz der ÖVP Wien zum Thema „Vorschau auf Gemeinderat und Landtag - Neos haben Wiener Bildungsressort nicht im Griff“ mit Bezirksvorsteher Markus Figl und Klubobmann Harald Zierfuß (1., Rathaus, Stiege 8, Halbstock, Klub der Wiener Volkspartei, Zimmer 222)

09.30 Uhr, Pressekonferenz der Grünen Wien zum Thema „Kinder- und Jugendhilfe in der Krise“ mit nicht amtsführender Stadträtin Judith Pühringer und Gemeinderätin Ursula Berner (1., Rathaus, Stiege 8, Grüner Klub)

10.00 Uhr, Pressekonferenz der FPÖ Wien zum Thema „Milliardengrab Mindestsicherung - was die unkontrollierte Zuwanderung Wien kostet“ mit nicht amtsführendem Stadtrat Dominik Nepp und FPÖ-Wien Klubobmann Maximilian Krauss (1., Rathaus, Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, FPÖ-Wien Landtagsklub, Zimmer 452)