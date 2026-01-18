Presseaussendung zum Internationalen Tag des Mentoring

Wien (OTS) -

Anlässlich des Internationalen Tages des Mentorings rückt Mentoring Austria die gesellschaftliche Bedeutung von sozialem Mentoring in den Fokus. Soziales Mentoring ist weit mehr als individuelle Unterstützung für Kinder und Jungendliche. Es ist ein zentrales Instrument für sozialen Zusammenhalt – und damit für ein chancengerechtes Österreich. Die Wirkung von Mentoring entsteht dort, wo Menschen bewusst Zeit füreinander aufbringen und voneinander lernen. Da, wo Erfahrungen miteinander geteilt werden, wird auch das Vertrauen in gemeinschaftliches Handeln gestärkt.

Davon profitieren alle Beteiligten: „Mentoring wirkt in alle Richtungen. Es wirkt für Mentees, Mentor*innen und die Gesellschaft als Ganzes. Mentoring Austria bedankt sich ausdrücklich bei denunzähligen Mentor*innen, dafür dass sie mit ihrer Zeit und ihrem Engagement Großes bewirken“ , betont Marianne Sorge-Grace, Geschäftsführung Mentoring Austria.

Österreich ist tatsächlich höchst engagiert: Über die Hälfte der Personen ab 15 Jahren setzt sich bereits freiwillig ein. „Die Arbeit unserer Freiwilligen bildet die Basis für eine Zukunft, in der jeder junge Mensch in unserem Land eine verlässliche Begleitung an seiner Seite haben kann. Gleichzeitig zeigt die tägliche Arbeit in unseren Programmen, dass viele Organisationen im Mentoring-Netzwerk dringend auf der Suche nach weiteren engagierten Mentor:innen sind“ sagt Ljubica Župarić, Vorstandsvorsitzende von Mentoring Austria sowie Projektleiterin von MutMachen und GenerationLernen bei Einstieg GmbH in Salzburg.

Soziales Mentoring bleibt in Politik und Wirtschaft bisher noch vielfach unsichtbar, da es strukturell zu wenig verankert ist. Damit bleibt das gesamtgesellschaftliche Potenzial von Mentoring-Programmen zu großen Teilen noch ungenutzt. Hier setzt Mentoring Austria unter dem Motto „Miteinander mehr Wirkung, Qualität, Sichtbarkeit“ erfolgreich an. Auch im Wirtschaftssektor können Unternehmen von Kooperationen mit sozialen Mentoring-Programmen profitieren, die junge Talente fördern, Diversität stärken und gleichzeitig gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Denn echte Wirkung entsteht dort, wo soziales Engagement strukturell gefördert wird.

Über Mentoring Austria

Als Dachverband für soziales Mentoring vernetzt Mentoring Austria Organisationen in ganz Österreich. Ziel ist es, bestehende Initiativen zu bündeln, Qualität zu stärken und die gesellschaftliche Wirkung von sozialem Mentoring sichtbar zu machen. So fördert der Dachverband das Feld und seine Mitglieder nachhaltig. Seit seiner Gründung im Jahr 2024 setzt sich Mentoring Austria dafür ein, soziales Mentoring strategisch weiterzuentwickeln und langfristig in der österreichischen Bildungs- und Soziallandschaft zu verankern.