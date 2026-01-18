Bosch und LINZ AG: Gemeinsam zur Wasserstoff-Wirtschaft in Linz

Linz (OTS) -

Bosch und die LINZ AG haben heute, 16. Januar 2026, eine Absichtserklärung zur Entwicklung innovativer Wasserstoff-Lösungen unterzeichnet. Ziel ist die Dekarbonisierung der Energieversorgung und Stärkung der regionalen Wasserstoff-Wirtschaft in Linz. Die Unterzeichnung erfolgte in Linz, anwesend waren Landesrat Markus Achleitner und Bürgermeister Dietmar Prammer.

Im Fokus steht die Nutzung des im Elektrolyseprüffeld des Bosch Engineering Centers Linz erzeugten Wasserstoffs. Die Partner prüfen zudem Optionen für weitere Elektrolyseanlagen durch die LINZ AG sowie Potenziale durch gemeinsame Infrastruktur. „Diese Partnerschaft ist ein starkes Signal für die Zukunft der Energieversorgung in unserer Region. Mit der LINZ AG wollen wir unsere Wasserstoff-Expertise gezielt für nachhaltige Lösungen in Linz einsetzen“, erklärt Helmut Weinwurm, Vorstandsvorsitzender der Robert Bosch AG.

Der Generaldirektor der LINZ AG, DI Erich Haider, MBA, betont: „Als innovatives Versorgungsunternehmen sehen wir im Wasserstoff einen Schlüssel für eine zukunftssichere Energieinfrastruktur. Die Kooperation mit Bosch verschafft uns frühzeitig Zugang zu führender Technologie und einer potenziellen Wasserstoff-Quelle. Damit leisten wir einen aktiven Beitrag zur Transformation des Energiesystems in unserer Region."

Landesrat Markus Achleitner: „Diese Partnerschaft zeigt, wie Innovation, Industrie und Energiewende erfolgreich zusammenspielen können. Sie ist damit auch ein wichtiger Schritt für unsere OÖ. Wasserstoff-Offensive 2030.“

Bürgermeister Dietmar Prammer ergänzt: „Die Kooperation von Bosch und der Linz AG ist ein wichtiger Schritt für die nachhaltige Entwicklung unserer Stadt.“

Eine gemeinsame Arbeitsgruppe evaluiert in den kommenden Monaten die technischen und wirtschaftlichen Potenziale für die nächsten Schritte.

Die ausführliche Pressemeldung zur Unterzeichnung der Absichtserklärung ist unter www.bosch-presse.at abrufbar.

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