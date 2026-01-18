Start in die Saison: Philipp Eng blickt optimistisch auf Daytona

Daytona (OTS) -

Er feiert sein zehnjähriges Jubiläum als BMW M Werksfahrer und geht gleichzeitig in seine vierte Full-Time-Saison in der IMSA-Serie.

Zum Saisonauftakt in Daytona teilt sich Eng das Cockpit über die komplette Saison hinweg mit Marco Wittmann. Die beiden kennen sich bereits seit Kindertagen und sind schon früh gemeinsam im Kartsport aktiv gewesen. Bei den Langstreckenrennen wird das Fahreraufgebot durch Kevin Magnussen sowie Raffaele Marciello ergänzt.

„Marco ist ein unglaublich starker Rennfahrer und zweifacher DTM-Champion. Ich freue mich sehr darauf das Cockpit mit ihm zu teilen“, sagt Eng. Mit der Startnummer 25 geht Eng in dieser Saison an den Start.

Für zusätzliche Zuversicht sorgt das umfangreiche Update am BMW M Hybrid V8, der 2026 in der EVO-Stufe eingesetzt wird. „Wir haben über den Winter ein großes Update am Auto bekommen. Das ist die nächste Evolutionsstufe, und wir hoffen natürlich, damit einen guten Schritt nach vorne gemacht zu haben“, erklärt Eng.

Die Vorfreude auf das erste Rennen in Daytona ist entsprechend groß. Die ersten Tests laufen bereits, der Rennstart steht kurz bevor. „Daytona ist immer etwas Besonderes. Letztes Jahr waren wir bis zur letzten Stunde im Kampf um den Sieg. Entscheidend sind die letzten Stunden eines Langstreckenrennens – und unser Ziel ist es, wieder ganz vorne dabei zu sein“, so Eng.

Nach dem Saisonauftakt in Daytona geht es für Eng und sein Team am 21. März mit dem nächsten Rennen in Sebring weiter.