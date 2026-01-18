FPÖ – Brucker: Hermesvilla sofort sanieren – Denkmal darf nicht weiter verfallen

Wien (OTS) -

Der Kultursprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Lukas Brucker, kritisiert die bekannt gewordene erneute Verschiebung der Sanierung der denkmalgeschützten Hermesvilla im Lainzer Tiergarten. Trotz bekannter Mängel und jahrelanger Warnungen verzögert sich die dringend notwendige Instandsetzung abermals.

„Die Hermesvilla ist ein einzigartiges Baujuwel und Teil der Wiener Identität. Dass dieses Denkmal weiter verfällt, ist ein kulturpolitisches Versagen der Ludwig-SPÖ“, so Brucker, der darauf verweist, dass bereits vor über zehn Jahren der Stadtrechnungshof eine rasche Sanierung eingefordert habe.

Besonders empörend sei die Prioritätensetzung der Stadt: „Zig Millionen Euro fließen in linke Politagitation bei den Wiener Festwochen, aber für den Erhalt eines denkmalgeschützten Kulturguts ist angeblich kein Geld da. Das ist eine Schande.“

Jeder weitere Aufschub verschärfe die Schäden und verteuere die Sanierung unnötig. „Ich fordere SPÖ-Kulturstadträtin Kaup-Hasler auf, die Sanierung der Hermesvilla umgehend in die Wege zu leiten und finanziell abzusichern, bevor dieses historische Wahrzeichen noch weiter verfällt“, so der Wiener FPÖ-Kultursprecher.