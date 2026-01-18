  • 18.01.2026, 10:17:02
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Trotz verkürzter Strecke: Bis zu 981.000 sahen Wengen-Abfahrt im ORF

Wien (OTS) - 

Es war eine Odermatt-Show auf verkürzter Strecke, aber auch die Rückkehr des heimischen Abfahrtsteams auf das Podium – und ein Publikumshit im ORF: Der gestrige Klassiker am Lauberhorn erreichte bis zu 981.000 Zuseherinnen und Zuseher sowie eine durchschnittliche Reichweite von 815.000 bei 62 Prozent Marktanteil (61% bzw. 78% Prozent in den jungen Zielgruppen 12-49 bzw. 12-29).

Und jetzt wartet auf die Skifans die Kitzbühel-Woche, alle Infos zu den ORF-Liveübertragungen und zum spannenden Rahmenprogramm sind unter presse.ORF.at abrufbar.

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