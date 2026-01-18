Aufwertungsoffensive am Donaukanal geht in die nächste Phase: Neue Sonnenterasse bei Aspernbrücke ab Sommer 2026!

Wien (OTS) -

Schnee und Eis haben Wien derzeit fest im Griff und die Vorfreude auf Frühling und Sommer wächst: Die Aufwertungsoffensive am Donaukanal geht dieses Jahr in die nächste Phase. Heuer entsteht am linken Ufer des beliebten Freizeit-Areals ein weiterer hochwertiger Aufenthaltsort. Nach bereits erfolgreich umgesetzten Maßnahmen wie dem neu gestalteten Uferabschnitt zwischen Salztor- und Marienbrücke mit komfortablem Zwei-Richtungs-Radweg und viel Begrünung, dem „Pocket-Park“ als grüner Rückzugsoase sowie vier neuen WC-Anlagen im Graffiti-Look folgt nun das nächste Highlight: Ab Sommer 2026 lädt eine neue Sonnenterrasse auf Höhe der Aspernbrücke, gegenüber der Urania und direkt am Wasser, alle Donaukanal-Liebhaber*innen dazu ein, das City-Panorama zu genießen. Die Gestaltung des nächsten Abschnitts steht auf der Tagesordnung des kommenden Planungsausschusses des Wiener Gemeinderats.

„Der Donaukanal ist eine der beliebtesten innerstädtischen Freizeitoasen Wiens. Ganz nach dem Motto ‚Raus aus dem Asphalt‘ schaffen wir hier neue konsumfreie Aufenthaltszonen, sorgen für mehr Begrünung und Abkühlung und werten das gesamte Areal stufenweise auf – auch mit moderner Infrastruktur und Sportangeboten. In den letzten Jahre haben etliche Bereiche ein echtes Facelifting erhalten. Der Abschnitt zwischen Salztor- und Marienbrücke ist im Vorjahr besonders gut gelungen, wir konnten Rad- und Fußweg entflechten und mehr Begrünung schaffen. Ich freue mich, dass es heuer mit der Aufwertung am linken Ufer weitergeht und wir weitere attraktive und konsumfreie Räume gestalten können“, so Planungsstadträtin Ulli Sima.

Coming soon: Entspannen und Sporteln am Wasser

Am linken Donaukanalufer auf Höhe der Aspernbrücke entsteht während der kommenden Monate auf einer Fläche von rund 200 m2 eine großzügige Sonnenterrasse. Im Zuge der Neugestaltung des Bereichs wird besonderer Wert auf hohe Aufenthaltsqualität und eine vielseitige Nutzung gelegt. Die Ausstattung - inklusive Möblierung und Bepflanzung – orientiert sich an den im Herbst 2025 fertiggestellten Bereich zwischen Salztor- und Marienbrücke. Die Sonnenterrasse selbst wird aus einem ebenen Holzdeck bestehen. Sechs Sonnensegel sorgen künftig für angenehmen Schatten und machen den Ort auch an heißen Tagen gut nutzbar. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Sitzgelegenheiten: Unterschiedliche Liegen und Bänke bieten flexible Möglichkeiten zum Verweilen und Ausruhen inmitten der City. Vor Ort befindet sich bereits eine Grünfläche, die im Zuge der Umgestaltungsarbeiten durch Frühlingsblüher wie Felsentulpen und Traubenhyazinthen aufgewertet wird. Gute Neuigkeiten gibt es auch für alle Sportfans: Nahe der neuen Sonnenterrasse wird schon bald eine neue Calisthenics-Anlage erbaut. Hier können Fitnessbegeisterte an modernen Geräten kostenlos unter freiem Himmel trainieren. Für gratis Erfrischung wird ein neuer Trinkbrunnen sorgen. Last but not least wird es auch hier einen weiteren WC-Container geben. Die Fertigstellung ist für Sommer 2026 geplant.

„Wien wächst und gerade der Donaukanal ist ein zentraler Freiraum für alle, die mitten in der Stadt radeln, laufen, trainieren, Freunde treffen oder einfach in der Sonne liegen wollen. Mit der neuen Sonnenterrasse und dem kostenlosen Fitnessangebot setzen wir weiterhin auf innovative Stadtgestaltung, die Raum für Entfaltung schafft, ohne den Zwang etwas konsumieren zu müssen – ein echtes Upgrade für das schöne Wiener Lebensgefühl“, betont Selma Arapovic, NEOS Wien Klubvorsitzende.

Bisherige Highlights der Aufwertungsoffensive am Donaukanal

Seit der Übernahme des Donaukanals durch die Magistratsabteilung Wiener Gewässer (MA 45) wurden auf Basis eines neuen Gestaltungskonzeptes zahlreiche Projekte umgesetzt, die den Donaukanal gezielt aufwerten und ehemals verstaubte Ecken in neuem Licht erstrahlen lassen.

Umgestaltung rechter Uferabschnitt zwischen Salztor- und Marienbrücke

Im Zuge der Umgestaltung zwischen Salztor- und Marienbrücke wurde der ehemals gemischte Fuß- und Radweg entflechtet: Eine breite Uferpromenade für Fußgänger*innen direkt am Wasser und ein 4 Meter breiter Zwei-Richtungs-Radweg entlang der Donaukanalmauer sorgen seit Spätsommer 2025 für mehr Komfort. Die sanierte U-Bahnmauer wurde auf rund 300 Metern begrünt, durch die neue Wegführung gibt es einen Top-Aufenthaltsbereich mit über 30 Sitzmöglichkeiten sowie neuen Bäumen. Hinzukamen 1.200 m² an neuen Grünflächen mit Stauden, Gräsern und blühenden Inseln.

Sonnendeck als Entspannungsoase

Zwischen Augartenbrücke und Rossauer Brücke wurde gemeinsam mit der Stadt Wien - Brückenbau und Grundbau eine Holzkonstruktion erbaut, die für eine großzügige Liege- und Sitzfläche sorgt. Umgeben vom Grün der umliegenden Bäume, kann man hier mit direktem Blick aufs Wasser die Seele baumeln lassen: Das Sonnendeck verfügt über drei breite Stufen, ist etwa 75 m² groß und nicht nur stabil, sondern auch optisch ein echter Hingucker.

Pocket-Park: Grünes Wohnzimmer am Donaukanal

Der 2024 eröffnete, 140 m2 große Pocket-Park liegt zwischen Augartenbrücke und Salztorbrücke an der Vilma-Steindling-Promenade. Der „Park im Kleinformat“ bietet kostenlosen Raum für ein Picknick oder eine entspannte Lesepause direkt am Wasser, ohne dabei etwas konsumieren zu müssen. Ein Sitzstein dient als optische Abgrenzung zwischen der neuen Grünfläche und der Flaniermeile am Donaukanal, eine XL-Blasenesche sorgt für Kühlung und Schatten. Insektenfreundliche Perückensträucher, Bergminze, japanischer Schneeball und Kletterpflanzen wie Wilder Wein, Clematis und Kletterrosen begrünen die Kai-Mauer an der Hinterseite der klimafitten Mini-Oase.

Ein Hauch von Paris: Die Schwimmenden Gärten

Bereits 2020 wurde die ehemalige Betonwüste der Kaiserbadschleuse am Donaukanal zu „Schwimmenden Gärten“ umgestaltet. Auf 1.500 m2 wurde auf der nach dem Vorbild der schwimmenden Gärten von Paris eine urbane Oase geschaffen, mit Beeten, Bäumen und vielen Sitzgelegenheiten - mittlerweile ein beliebter Treffpunkt am Donaukanal.

Neue WC-Anlagen an vier Standorten im Graffiti-Design

Seit Juni 2024 gibt es am Donaukanal insgesamt vier neue öffentliche und kostenlose Sanitäranlagen. Alle neuen WC-Container erhielten ein „Brush-Over“ im Graffiti-Design von Szene-Künstlerin Käthe Löffelmann. Von Gänsen, Eidechsen, Fischen bis hin zu Schnecken: Die spielerischen Motive auf den Containern spiegeln die tierische Welt der naturnahen Gewässer Wiens im Comic-Stil wider und fügen sich gleichzeitig perfekt in das typische Erscheinungsbild des Donaukanals ein. Das Angebot an neuen WC-Anlagen wird stetig erweitert, wie etwa im Bereich der für 2026 neu geplanten Sonnenterrasse auf Höhe der Aspernbrücke.

Da geht’s lang: Innovatives Leitsystem am Donaukanal

Ein Leitsystem vereinfacht die Orientierung und den Überblick für die zahlreichen Angebote entlang der charmanten Uferpromenaden des Donaukanals. Zur Kennzeichnung von neuen Highlights, Geheimtipps und nahegelegenen Sehenswürdigkeiten wurden vandalismussichere Wegweiser als Orientierungshilfen am Boden des Donaukanals aufgemalt. Das Leitsystem wird nach und nach von der Abteilung Wiener Gewässer über das gesamte Freizeitareal ausgeweitet.

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