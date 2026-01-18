„We want to have it like Kitzbühel!“: Kitzbühel 2026 als Vorgeschmack auf Olympia

Wien (OTS) -

Was Augusta oder Wimbledon im Sommer, ist Kitzbühel im Winter – das Wintersporthighlight des Jahres, heuer nur durch die Olympischen Winterspiele (vom 6. bis 22. Februar live im ORF – Details dazu unter presse.ORF.at) getoppt. Vom 21. bis 25. Jänner warten nicht nur ein Abfahrtstraining, ein Super-G, eine Abfahrt und ein Slalom sowie gleich zwei „Sport am Sonntag“-Ausgaben live vom Hahnenkamm (18. und 25. Jänner) auf die Fans, sondern darüber hinaus noch zahlreiche Dokumentationen, Reportagen und Showhighlights. Von „Der Tunnel – Mentale Grenzen im Sport und auf der Streif“ (bereits am 18. Jänner in ORF 1) über einen ORF-1-Hauptabend am 21. Jänner mit u. a. „Dok 1: Nach dem Sturz – Die Opfer der Streif“ bis hin zu „Wir sind Kitzbühel – Platzhirsche und ‚Zuagraste‘“ am 25. Jänner. Für Unterhaltung sorgen ebenfalls am 25. Jänner in ORF 1 „Promis, Partys, Pistentratsch“ mit DJ Ötzi und Tochter Lisa-Marie Friedle. Auch ORF III widmet ab 20. Jänner dem Kitz-Wochenende einen sportlichen Programmschwerpunkt.



Ein weiterer Höhepunkt sind die Analysen, Siegerehrungen und Interviews live im ORF-1-Vorabend. ORF SPORT + überträgt dazu am 22., 23. und 24. Jänner die Mannschaftsführersitzungen für Super-G, Abfahrt bzw. den Slalom.



Ö3 ist in Kitzbühel zu Gast und sendet etwa den Wecker mit Philipp Hansa am 23. Jänner aus der Kitzstadt. Am 25. Jänner sind Oliver Polzer und Hans Knauß zu Gast bei „Frühstück bei mir“.



ORF-Chefregisseur Michael Kögler wird wieder jene Regie übernehmen, die zur Benchmark alpiner Ski-Übertragungen geworden ist – denn mit den Worten „We want to have it like Kitzbühel!“ wurde er mit der Weltregie bei den Alpinen-Männer-Bewerben bei Olympia 2026 in Bormio betraut. In Kitzbühel stehen Kögler bis zu 55 Kameras zur Verfügung, darunter gleich vier Drohnen, die die Läufer „begleiten“. Neu: Die Kamera beim Lärcheneck wurde auf die andere Seite versetzt. Damit kann diese schwierige Passage für das TV-Publikum noch besser „aufgelöst“ werden.



Oliver Polzer kommentiert alle Rennen mit Hans Knauß (Super-G), Armin Assinger (Abfahrt) bzw. Thomas Sykora (Slalom) an seiner Seite. Rainer Pariasek meldet sich bei Super-G und Abfahrt gemeinsam mit Armin Assinger bzw. Hans Knauß aus dem Zielraum, wo beim Slalom Alina Zellhofer und Benni Raich Aufstellung nehmen.



Der Übertragungs- und Rahmenprogramm-Fahrplan in ORF 1:



Sonntag, 18. Jänner



18.00 Uhr: Sport am Sonntag live aus Kitzbühel (mit Karoline Rath-Zobernig)

19.05 Uhr: Der Tunnel – Mentale Grenzen im Sport und auf der Streif



Mittwoch, 21. Jänner



11.10 Uhr: Training

20.15 Uhr: Dok 1: Nach dem Sturz – Die Opfer der Streif

21.05 Uhr: Kitzbühel am Schirm – Die besten Bilder live von der Streif

22.05 Uhr: Mythos Kitzbühel – Ein zeitgeschichtlicher Rückblick



Donnerstag, 22. Jänner



17.00 Uhr: Mannschaftsführersitzung Super-G (OSP)



Freitag, 23. Jänner



11.10 Uhr: Super-G

17.00 Uhr: Mannschaftsführersitzung Abfahrt (in OSP)

18.05 Uhr: Analyse Super-G

18.30 Uhr: Siegerehrung

19.00 Uhr: Die Stars



Samstag, 24. Jänner

11.00 Uhr: Abfahrt

17.00 Uhr: Mannschaftsführersitzung Slalom (in OSP)

18.25 Uhr: Analyse Abfahrt

18.55 Uhr: Siegerehrung

19.25 Uhr: Die Stars



Sonntag, 25. Jänner

10.05 Uhr: Slalom Durchgang 1

13.15 Uhr: Slalom Durchgang 2

18.25 Uhr: Sport am Sonntag live aus Kitzbühel (mit Ernst Hausleitner)

20.15 Uhr: Promis, Partys, Pistentratsch

21.10 Uhr: Wir sind Kitzbühel – Platzhirsche und „Zuagraste“



Das ORF-TV-Rahmenprogramm



Von 20. bis 23. Jänner melden sich (um 17.30 Uhr in ORF 2) „Studio 2“-Reporter Jan Matejcek und Ronald Reisenbauer täglich mit Reportagen rund um die Vorbereitungen zu den Rennen und die Society-Events aus Kitzbühel. „Guten Morgen Österreich“ wird am 22. und 23. Jänner zur Tirol-Reporterin nach Kitzbühel schalten. Zusätzlich stehen in dieser Woche drei exklusive Beiträge aus Kitzbühel auf dem Programm: Ein Lokalaugenschein im Museum Kitzbühel mit einem Einblick, wie sich der Skiort in der Vergangenheit verändert hat. Weiters ist eine Geschichte über das organisatorische Rundherum des Weltcup-Wochenendes (Müllentsorgung, Tourismus, öffentlicher Verkehr, etc.) geplant und am 23. Jänner folgt ein Beitrag „Kitzbühel ist bereit“.



Die Kitzbühel-Woche im ORF Tirol



Der ORF Tirol berichtet auch heuer wieder umfassend auf allen Kanälen aus Kitzbühel – im Radio, Fernsehen, online und auf Social Media. Bereits im Vorfeld beleuchtet die Redaktion sportliche, organisatorische und wirtschaftliche Aspekte sowie das gesellschaftliche Rahmenprogramm mit prominenten Gästen und Events. Ab Montag sendet „Guten Morgen Österreich“ täglich direkt aus Kitzbühel. An den Renntagen liefern Reporterinnen und Reporter Live-Schaltungen und aktuelle Eindrücke vom Geschehen. Das Social-Media-Team sorgt zusätzlich mit exklusivem, passgenauem Content für hohe Reichweiten.



Die Hahnenkamm-Rennen 2026 im Hitradio Ö3



Die Ö3-Hörer:innen sind live dabei, wenn die ganze Welt nach Kitzbühel schaut: Die Ö3-Sportreporter Adi Niederkorn und Daniel Kulovits berichten über alle wichtigen Ergebnisse und liefern Analysen sowie Interviews mit den Skistars. Zum Auftakt des Hahnenkamm-Wochenendes ist auch der Ö3-Wecker mitten im Geschehen: Philipp Hansa meldet sich am Freitag, dem 23. Jänner, live aus Kitzbühel (5.00 bis 9.00 Uhr), Ö3 macht damit die Veranstaltung für alle Hörer:innen in ganz Österreich spürbar. Am Sonntag, dem 25. Jänner, sind die ORF-Ski-Kommentatoren Hans Knauß und Oliver Polzer zu Gast bei Claudia Stöckl in Ö3-„Frühstück bei mir“. Im Rahmen des „Ö3-Superfans“ ermöglicht Ö3 einer Hörerin bzw. einem Hörer einen unvergesslichen Aufenthalt in Kitzbühel, inklusive Besuch im Starthaus, Zutritt zum VIP-Zelt sowie Akkreditierungen und Skipässe für alle drei Renntage. Vor Ort versorgt „Ö3-Mikromann“ Tom Walek die Fans im Zielbereich mit Informationen und Hintergrundberichten.



Die Kitzbühel-Woche online und im Teletext



Ein multimediales Gesamt-Package zur Kitzbühel-Woche steht auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF-Ski-Alpin-Special bereit: Live-Streams und Videos-on-Demand (inkl. Highlights) aller ORF-TV-Übertragungen sowie ORF-ON- Videokollektionen zu aktueller Berichterstattung und zum „Mythos Kitzbühel – Hinter den Kulissen“, Live-Ticker mit dem sekundenaktuellen Stand bei den Rennen, Vorschauen, Analysen und Ergebnislisten informieren im Detail über das Geschehen und ermöglichen es den Fans damit, stets auch via Web und Apps mit dabei zu sein. Die Ergebnisse sowie besondere Momente vor und hinter den Kulissen liefern auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport. Im Wintersport-Magazin des ORF TELETEXT ab Seite 260 stehen ebenfalls alle News, Tabellen sowie Live-Ticker bereit.



Dokus und Showprogramm abseits der sportlichen Ergebnisse



Sonntag, 18. Jänner, 19.05 Uhr

Der Tunnel – Mentale Grenzen im Sport und auf der Streif



Skistars. Formel-1-Piloten. Fußballgötter. Popikonen. Sie alle erleben den Rausch der Endorphine. Die TV-Doku erklärt auf unterhaltsame Weise, was neurowissenschaftlich im Gehirn passiert, wenn Menschen sich selbst zu übertreffen versuchen. Herausgekommen ist dabei eine mitreißende Mischung aus Sportreportage, Neurowissenschaft und Popkultur. Anhand des legendären Hahnenkamm-Rennens wird beleuchtet, was in den Köpfen von Stars aus Sport und Kunst passiert, wenn sie an ihre Grenzen gehen – oder diese überschreiten. Was treibt sie an? Was passiert im Hirn in diesen entscheidenden Momenten zwischen Triumph und Scheitern?



Mittwoch, 21. Jänner, 20.15 Uhr

Dok 1: Nach dem Sturz – Die Opfer der Streif



Die Streif gilt als gefährlichste Abfahrt der Welt. Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen – auch mit lebensbedrohlichen Folgen. Und trotzdem – oder gerade deswegen – zieht sie die Rennfahrer und die Massen an. In ihrer neuen „Dok 1“-Produktion geht Lisa Gadenstätter der Frage nach, was nach einem schweren Sturz passiert. Wie gehen die Abfahrer damit um, wie arbeiten sie den Unfall auf? Und was wird getan, um das Risiko auf der Streif so gering wie möglich zu halten? Welches ausgeklügelte Rettungssystem steckt hinter dem Abfahrtsspektakel?



Gadenstätter trifft drei Athleten, die auf der Streif schwer gestürzt sind: Der Deutsche Jacob Schramm, der Österreicher Hans Grugger und der Schweizer Daniel Albrecht lassen Lisa in ihr Leben nach dem Sturz blicken. Außerdem stellt sich die Moderatorin die Frage: Wie kann man Pisten noch sicherer machen? Sie bekommt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Sicherheitsgeneralprobe in Kitzbühel.



Und wie ist das bei den anderen internationalen Abfahrtsklassikern? Lisa Gadenstätter spricht mit der FIS über die allgemeine Sicherheitslage. Denn vor allem nach dem tragischen Todesfall des Italieners Matteo Franzoso beim Training in Chile wird die Kritik an den Sicherheitsstandards im Skizirkus immer lauter. Welche Verantwortung kommt hier auf die FIS und die nationalen Verbände zu? Und was sagen Menschen, die nach Stürzen zwischen Leben und Tod geschwebt sind, heute über den Job der Abfahrer?



Mittwoch, 21. Jänner, 21.05 Uhr

Kitzbühel am Schirm: Die besten Bilder live von der Streif



Die ORF-Dokumentation zum Auftakt des Hahnenkamm-Wochenendes wirft einen Blick hinter die Kameras, die das berühmteste Skirennen der Welt Jahr für Jahr auf Bildschirme rund um den Globus bringen. Was vor mehr als 60 Jahren mit fünf Einstellungen begann, ist mittlerweile ein Hightech-Event mit bis zu 55 Kameras, um die spektakulärsten Bilder des Rennens aus verschiedensten Perspektiven einzufangen.



Erstmals haben sich dafür die drei Männer zu einem Interview getroffen, die für die Live-Inszenierung verantwortlich sind und waren: Regie-Pionier Lucky Schmidtleitner, der kurz nach dem Kitzbühel-Wochenende seinen 94. Geburtstag feiert, Fritz Melchert, der das Rennen in das Zeitalter der Digitalisierung geführt hat, und Michael Kögler, der heute so viele Bilder wie noch nie aus Kitzbühel in die ganze Welt schickt. Sie erzählen von den Anfängen und den Herausforderungen von damals und heute. Die Inszenierung von Kitzbühel hat die Gamsstadt weltberühmt und zu einem Eldorado für Ski-Fans gemacht. Wie die Bilder dieses Rennens nicht nur einen ganzen Ort, sondern auch das Leben vieler Menschen verändert haben, wissen aktive und ehemalige Skistars sowie prominente Persönlichkeiten, die einen ganz besonderen Bezug zu Kitzbühel haben – ob als Heimat oder als Sehnsuchtsort.



Mittwoch, 21. Jänner, 22.05 Uhr

Mythos Kitzbühel – ein zeitgeschichtlicher Rückblick



„Mythos Kitzbühel“ ist ein Rückblick auf die vergangenen acht Jahrzehnte, gepaart mit persönlichen Erlebnissen einzelner Sportler wie Harti Weirather, Karl Schranz, Hermann Maier oder Stephan Eberharter. Sprecher ist der bekannte Schauspieler und bekennende Hahnenkammfan Gregor Bloéb. Politikwissenschafter Peter Filzmaier analysiert die sporthistorischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge.



Sonntag, 25. Jänner, 20.15 Uhr

Kitzbühel 26 – Promis, Partys, Pistentratsch



Zum bereits 86. Mal findet heuer das legendäre Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel statt. Sportler:innen, Promis und Fans versammeln sich in Österreichs Nobelskiort zum Anfeuern und Feiern. Mittendrin sind DJ Ötzi und seine Tochter Lisa-Marie Friedle, die hautnah bei den Sportbewerben, Preisverleihungen und Partys dabei sind. Sie nehmen das Publikum mit auf ihr persönliches Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel – treffen Promis, gehen auf die begehrtesten Events und treffen sich zum Pistentratsch.



Sonntag, 25. Jänner, 21.05 Uhr

„Wir sind Kitzbühel – Platzhirsche und „Zuagraste“



Österreich ist ein Land der Gegensätze – und kaum irgendwo wird das so deutlich wie in Kitzbühel. Hier prallen Tradition und Moderne aufeinander, Dorfleben und internationale Bühne. „Platzhirsche“ halten an überlieferten Strukturen fest, „Zuagraste“ bringen neue Ideen und Lebensentwürfe mit – und sind damit nicht immer willkommen. Wer hat das Sagen in Kitzbühel? Wem gehört was? Wie wird Zugehörigkeit definiert – und wer bleibt außen vor? Die Dokumentation begleitet prägende Persönlichkeiten aus beiden Lagern durch ihren Alltag und öffnet Türen in eine Welt, die sonst oft verborgen bleibt. Ein intimes Heimatporträt, das Kitzbühel abseits des touristischen Spektakels zeigt – und doch dessen Wirkung spürbar macht.



Zum Kitzbühel-Wochenende in ORF III



Ab Dienstag, dem 20. Jänner, begleitet auch ORF III das diesjährige Hahnenkammrennen in Kitzbühel mit einem umfassenden Programmschwerpunkt: Den Auftakt macht die „Erbe Österreich“-Produktion „Kitzbühel – der Aufstieg eines Kultortes“ (22.00 Uhr) über die 750-jährige Geschichte des heutigen Nobelskiorts. „Heimat Österreich“ erkundet am Mittwoch, dem 21. Jänner, „Das unbekannte Kitzbühel“ (20.15 Uhr) mit Blicken hinter die Fassade der Hahnenkammmetropole. Am Donnerstag, dem 22. Jänner, zeigt „Land der Berge“ das „Bergbauernleben: Am Kitzbüheler Horn“ (20.15 Uhr) zwischen Arbeitsalltag und Skitourismus, gefolgt von der Produktion „Der ,Koasakraxler‘ und der Stanglwirt“ (21.05 Uhr). In eindrucksvollen Bildern erzählt der Film die Lebensgeschichten von Stanglwirt Balthasar Hauser und Berg- und Skiführer Andy Schonner. Die „zeit.geschichte“-Reihe „Skilegenden“ widmet sich am Samstag, dem 24. Jänner, den herausragenden Karrieren rot-weiß-roter Ski-Athletinnen und -Athleten. Auf die Neuproduktion „Marlies und Benjamin Raich“ folgen „Die ,Golden Girls‘“ (21.05 Uhr) – ein Porträt von drei der erfolgreichsten Skirennläuferinnen des Landes: Alexandra Meissnitzer, Renate Götschl und Michaela Dorfmeister. Danach stehen „Stephan Eberharter“ (21.55 Uhr), „Annemarie Moser-Pröll“ (22.45 Uhr) und Franz Klammer“ (23.35 Uhr) im Rampenlicht. Der „ORF III Themenmontag“ am 26. Jänner wirft mit der Premiere „Hauptsache Schnee – Winter in Schladming“ (20.15 Uhr) einen Blick hinter die Kulissen des Skibetriebs im steirischen Wintersport-Mekka. Danach geht es in „Rettung für die Alpen“ (20.50 Uhr) um die Suche nach Zukunftstrends im Wintertourismus, gefolgt von der Dokumentation „Am Schauplatz: Schnee von gestern“ (21.25 Uhr). Am Samstag, dem 31. Jänner, beleuchtet die Produktion „Kitzbühel: Ein Weltstar kann auch leise“ (11.35 Uhr) die historischen und privaten Seiten des berühmten Ortes am Fuße der Streif. Den wirtschaftlichen Auswirkungen sowie Millionenprojekten in Österreichs Ski-Hochburgen widmet sich der „ORF III Themenmontag“ am 2. Februar mit den Dokus „Tiroler Skizirkus – Gewinner und Verlierer“ (20.15 Uhr) sowie „Betongold an der Piste“ (21.05 Uhr).