- 18.01.2026, 07:00:33
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AVISO: Pressekonferenz zu Ergebnissen der Wehrdienstkommission
Am Dienstag, dem 20. Jänner, findet die Pressekonferenz zum Bericht der Wehrdienstkommission in der Rossauer Kaserne statt. Generalmajor Erwin Hameseder, der Leiter der Wehrdienstkommission, der stellvertretende Vorsitzende, Dr. Walter Feichtinger und Mag. Ferdinand Mayer, der Leiter der Zivildienstagentur, präsentieren die Ergebnisse der Kommission.
Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung wird bis am 19. Jänner, um 18:00 Uhr, unter +43 (0) 664-622-1005 bzw. [email protected], ersucht.
Ablauf:
10:00 Uhr Beginn der Pressekonferenz
Zeit & Ort:
ab 09:30 Uhr Treffpunkt beim Eingang Rossauer Lände
Rossauer-Kaserne – Bernardis-Schmid, Rossauer Lände 1, 1090 Wien
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer
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