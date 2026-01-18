  • 18.01.2026, 07:00:33
  • /
  • OTS0001

AVISO: Pressekonferenz zu Ergebnissen der Wehrdienstkommission

Wien (OTS) - 

Am Dienstag, dem 20. Jänner, findet die Pressekonferenz zum Bericht der Wehrdienstkommission in der Rossauer Kaserne statt. Generalmajor Erwin Hameseder, der Leiter der Wehrdienstkommission, der stellvertretende Vorsitzende, Dr. Walter Feichtinger und Mag. Ferdinand Mayer, der Leiter der Zivildienstagentur, präsentieren die Ergebnisse der Kommission.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung wird bis am 19. Jänner, um 18:00 Uhr, unter +43 (0) 664-622-1005 bzw. [email protected], ersucht.

Ablauf:
10:00 Uhr Beginn der Pressekonferenz

Zeit & Ort:
ab 09:30 Uhr Treffpunkt beim Eingang Rossauer Lände
Rossauer-Kaserne – Bernardis-Schmid, Rossauer Lände 1, 1090 Wien

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundesministerium für Landesverteidigung

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright