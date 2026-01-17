IV: Unterzeichnung des Mercosur-Abkommens wesentlicher Schritt

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) begrüßt die heutige Unterzeichnung des Mercosur-Abkommens. „Mit der Unterzeichnung ist ein weiterer wichtiger Schritt gelungen, um das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten in Kraft zu setzen“, so IV-Präsident Georg Knill.

Das Abkommen ist für Europas und Österreichs Exportwirtschaft essenziell: Es sieht einen umfassenden Zollabbau vor und erleichtert den Marktzugang für europäische Unternehmen. Gerade angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage in Österreich sind neue Impulse für Wachstum und Beschäftigung dringend erforderlich. „In einer Welt, in der Protektionismus und Abschottung zunehmen, kann die Antwort darauf nur regelbasierter Freihandel und neue verlässliche Partnerschaften sein. Das Mercosur-Abkommen muss nun rasch ratifiziert und umgesetzt werden, damit es seine Wirkung für Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit entfalten kann“, so Knill.