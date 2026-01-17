  • 17.01.2026, 18:06:32
  • /
  • OTS0017

IV: Unterzeichnung des Mercosur-Abkommens wesentlicher Schritt

Abkommen rasch in die Umsetzung bringen

Wien (OTS) - 

Die Industriellenvereinigung (IV) begrüßt die heutige Unterzeichnung des Mercosur-Abkommens. „Mit der Unterzeichnung ist ein weiterer wichtiger Schritt gelungen, um das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten in Kraft zu setzen“, so IV-Präsident Georg Knill.

Das Abkommen ist für Europas und Österreichs Exportwirtschaft essenziell: Es sieht einen umfassenden Zollabbau vor und erleichtert den Marktzugang für europäische Unternehmen. Gerade angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage in Österreich sind neue Impulse für Wachstum und Beschäftigung dringend erforderlich. „In einer Welt, in der Protektionismus und Abschottung zunehmen, kann die Antwort darauf nur regelbasierter Freihandel und neue verlässliche Partnerschaften sein. Das Mercosur-Abkommen muss nun rasch ratifiziert und umgesetzt werden, damit es seine Wirkung für Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit entfalten kann“, so Knill.

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Industriellenvereinigung

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright