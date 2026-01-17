  • 17.01.2026, 12:41:32
  • /
  • OTS0008

FPÖ-Antauer: „Stadlers Willkommenspolitik hat St. Pölten zum Brennpunkt gemacht“

SPÖ-Aufregung über Video ist Beleg, dass FPÖ den Nerv getroffen hat

Sankt Pölten (OTS) - 

„Dass sich ausgerechnet Stadlers SPÖ nach dem „Kärcher-Sager“ im FPÖ-Wahlvideo aufspielt, ist ein Beleg dafür, dass Stadler der Wahlkampf entglitten ist. Politisch ist es jedoch eine bittere Konsequenz seiner eigenen Linie – für Massenzuwanderung, gegen Abschiebungen, gegen Grenzschutz“, kommentiert FPÖ St. Pölten Spitzenkandidat Landesrat Martin Antauer Medienberichte über die massive SPÖ-Kritik.

Stadler hat sich während der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 bewusst als einer der lautesten Befürworter einer unbegrenzten Aufnahme positioniert. Zeltlager seien unmenschlich, Zäune unmoralisch, Abschottung europafeindlich. St. Pölten habe seine Quote übererfüllt. „Genau das wurde öffentlich gefeiert. Was Stadler dabei konsequent ausgeblendet hat, war die Sicherheitsfrage. Aber genau das ist Stadlers Art – bei ihm steht Ideologie über Sicherheit und Moral über Ordnung“, so Antauer weiter.

Die Realität in St. Pölten, etwa am Bahnhof oder anderen Hotspots, zeigt ein klares Bild: Parallelgesellschaften, Gewalt im öffentlichen Raum und steigende Unsicherheit für Frauen und ältere Menschen.

„Wer jahrelang jede Kritik als Hetze abtut, verhindert Lösungen und versteht die Sicherheitsbedürfnisse der eigenen Landsleute nicht. Es wird Zeit, dass die SPÖ St. Pölten zur Vernunft kommt und sich wieder auf den LUP-Bus konzentriert. Familien und unsere Kinder wollen günstig mit dem Bus fahren, sicher nach Hause gehen und vor allem nicht in einer kriminellen Hochburg des politischen Islam groß werden“, schließt Antauer und verweist dabei auf einige Gerichtsverhandlungen in St. Pölten in den letzten Jahren.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright