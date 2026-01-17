REMINDER: AVISO: Gedenken für Opfer der NS-Euthanasie in Mauer-Öhling

Wien (OTS) -

Am 18. Jänner 2026 wird erstmals ein Gedenktag für die Opfer der NS-Euthanasie in Mauer-Öhling abgehalten. Im Beisein von Innenminister Gerhard Karner, Landesrat Anton Kasser (in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner) sowie dem zweitem Landtagspräsidenten Gottfried Waldhäusl wird auch eine Gedenktafel für Kriegsgefangene, die an diesem Ort zu Tode gekommen sind, enthüllt.

Wann: 18. Jänner 2026, 10 Uhr

Wo: Landesklinikum Mauer, Hausmeninger Straße 221, 3362 Mauer

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.

Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/4754aycp