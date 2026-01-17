  • 17.01.2026, 12:32:32
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REMINDER: AVISO: Gedenken für Opfer der NS-Euthanasie in Mauer-Öhling

Mit Innenminister Gerhard Karner, Landesrat Anton Kasser sowie zweitem Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl – 18. Jänner 2026, 10 Uhr

Wien (OTS) - 

Am 18. Jänner 2026 wird erstmals ein Gedenktag für die Opfer der NS-Euthanasie in Mauer-Öhling abgehalten. Im Beisein von Innenminister Gerhard Karner, Landesrat Anton Kasser (in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner) sowie dem zweitem Landtagspräsidenten Gottfried Waldhäusl wird auch eine Gedenktafel für Kriegsgefangene, die an diesem Ort zu Tode gekommen sind, enthüllt.

Wann: 18. Jänner 2026, 10 Uhr

Wo: Landesklinikum Mauer, Hausmeninger Straße 221, 3362 Mauer

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.

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