Bundesheer: 77. Ball der Offiziere in der Wiener Hofburg

Wien (OTS) -

Am 16. Jänner 2026 luden das Bundesheer gemeinsam mit der Absolventenvereinigung „Alt-Neustadt“ zum 77. Ball der Offiziere ein. Unter dem Motto „Rosen aus dem Süden“ fand der Ball in der Wiener Hofburg statt. Der Abend wurde mit den Willkommensworten von Bundeskanzler Christian Stocker, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und dem Chef des Generalstabes sowie dem Präsidenten der Vereinigung „Alt-Neustadt“, General Rudolf Striedinger, eröffnet. Der Ball der Offiziere, der bereits im November ausverkauft war, zählte 3.500 Gäste aus dem In- und Ausland.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Der Ball der Offiziere ist ein bedeutendes gesellschaftliches Ereignis, das Tradition, Kameradschaft und Offenheit des Bundesheeres widerspiegelt. Mit Italien als Gastland und dem Motto ‚Rosen aus dem Süden‘ kommt Italien politisch wie militärisch eine besondere Bedeutung für uns zu. Dennoch lebt militärische Zusammenarbeit nicht allein von Verträgen und Strukturen, sondern vor allem von den Menschen, die sie tragen. Der gemeinsame Ballabend bietet eine gute Gelegenheit, diese Partnerschaft nicht nur zu würdigen, sondern auch zu feiern.“

Italien war das diesjährige Gastland des Balls und bildete durch die jahrhundertalte Verbundenheit mit Österreich den thematischen Rahmen. Der Abend wurde mit einer Eröffnungsfanfare und dem Einzug des Jungdamen- und Herrenkomitees sowie der Ehrengäste eingeläutet. Im weiteren Verlauf bot er ein abwechslungsreiches Programm mit Gesangs- und Showeinlagen, militärmusikalischen Darbietungen, der Fächerpolonaise und einer Tanzeinlage. Der Eröffnungswalzer, gestaltet von der Walzerformation der Tanzschule Elmayer, stimmte auf die Mitternachtseinlage „La Dolce Vita“ ein. Die Nacht endete mit dem traditionellen Zapfenstreich im Festsaal.

Der Ball der Offiziere wird in Zusammenarbeit mit dem Bundesheer und der Vereinigung „Alt-Neustadt“, jährlich organsiert. Die Vereinigung von Absolventen der Theresianischen Militärakademie widmet sich auch sozialen Zwecken. Seit 1927 laden Österreichs Offiziere Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft, verschiedenen Berufsgruppen und unterschiedlichen Altersstufen zu traditionellen Veranstaltungen ein, die eine Plattform für Austausch und geselliges Miteinander schafft.

Weitere Details unter: www.ballderoffiziere.at