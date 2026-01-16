- 16.01.2026, 16:58:03
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- OTS0135
ARZNEIPFLANZE 2026 - Einladung zur Online Pressekonferenz
Pharmazeutische Nutzung und ihre Bedeutung in der Medizin
Die Österreichische Arzneipflanze des Jahres wird seit dem Jahr 2017 jährlich durch die Herbal Medicinal Products Platform Austria (HMPPA) – bestehend aus ExpertInnen österreichischer Universitäten – gekürt. Die ausgewählte Pflanze sollte für Österreich von Bedeutung sein und eine medizinische bzw. pharmazeutische Anwendung finden.
In den vergangenen Jahren waren dies Artischocke (2025), Safran (2024), Rosenwurz (2023) und der gelber Enzian (2022). Die Arzneipflanze des Jahres 2026 wird am 28. Jänner 2026 um 10:00 Uhr bei der Online-Pressekonferenz bekannt gegeben. Wir würden uns freuen, wenn Sie daran teilnehmen und darüber berichten.
Online-Pressekonferenz
Arzneipflanze 2026 –
Pharmazeutische Nutzung und ihre Bedeutung in der Medizin
Wann: Mittwoch, 28. Jänner 2026, 10:00 Uhr
Den Zugangslink erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung.
Auf dem Podium:
- Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Hermann STUPPNER, Präsident der HMPPA
Institut für Pharmazie/Pharmakognosie, Universität Innsbruck:
"Die Wahl der Arzneipflanze 2026: Auswahlkriterien, Entscheidungsfindung, Ergebnis"
- em. o. Univ.-Prof. DI Dr. Chlodwig FRANZ, Vizepräsident der HMPPA
Abteilung Funktionelle Pflanzenstoffe, Veterinärmedizinische Universität Wien:
"Die Arzneipflanze des Jahres 2026 im Portrait: Botanik und Kultivierung"
- Univ.-Prof. Dr. Simone MOSER
Institut für Pharmazie/Pharmakognosie, Universität Innsbruck:
"Inhaltsstoffe und Qualitätsprüfung der Arzneipflanze 2026“
- Assoc. Prof. Dr. Christian W. GRUBER, Vizepräsident der HMPPA
Zentrum für Physiologie und Pharmakologie, Medizinische Universität Wien:
"Die Arzneipflanze 2026 und ihre pharmakologischen Wirkungen“
- Univ.-Prof. Dr. med. Jost LANGHORST
Lehrstuhl für Integrative Medizin – Schwerpunkt translationale Gastroenterologie der Universität Duisburg-Essen
Chefarzt, Klinik für Integrative Medizin und Naturheilkunde, Sozialstiftung Bamberg, Klinikum am Bruderwald, Bamberg:
“Stellenwert der Arzneipflanze 2026 in der medizinischen Praxis”
Bitte um Ihre Anmeldung per Email an: [email protected]
Mit herzlichen Grüßen
Univ. Prof. i.R. Mag. Dr. Hermann Stuppner (Präsident)
Assoc. Prof. Dr. Christian W. Gruber (Vizepräsident)
emer. O. Univ. Prof. DI Dr. Chlodwig Franz (Vizepräsident)
emer. Univ.-Prof. Dr. DDr.h.c. Rudolf Bauer (Vizepräsident)
Presseinformation Jänner 2026
HMPPA Online Pressekonferenz zur Arzneipflanze 2026
Datum: 28.01.2026, 10:00 Uhr
Ort: Online
Rückfragen & Kontakt
HMPPA
Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Hermann Stuppner
E-Mail: [email protected]
https://www.hmppa.at/
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