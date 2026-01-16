  • 16.01.2026, 16:58:03
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ARZNEIPFLANZE 2026 - Einladung zur Online Pressekonferenz

Pharmazeutische Nutzung und ihre Bedeutung in der Medizin

Wien (OTS) - 

Die Österreichische Arzneipflanze des Jahres wird seit dem Jahr 2017 jährlich durch die Herbal Medicinal Products Platform Austria (HMPPA) – bestehend aus ExpertInnen österreichischer Universitäten – gekürt. Die ausgewählte Pflanze sollte für Österreich von Bedeutung sein und eine medizinische bzw. pharmazeutische Anwendung finden.

In den vergangenen Jahren waren dies Artischocke (2025), Safran (2024), Rosenwurz (2023) und der gelber Enzian (2022). Die Arzneipflanze des Jahres 2026 wird am 28. Jänner 2026 um 10:00 Uhr bei der Online-Pressekonferenz bekannt gegeben. Wir würden uns freuen, wenn Sie daran teilnehmen und darüber berichten.

Online-Pressekonferenz

Arzneipflanze 2026 –
Pharmazeutische Nutzung und ihre Bedeutung in der Medizin

Wann: Mittwoch, 28. Jänner 2026, 10:00 Uhr

Den Zugangslink erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung.

Auf dem Podium:

  • Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Hermann STUPPNER, Präsident der HMPPA
    Institut für Pharmazie/Pharmakognosie, Universität Innsbruck:
    "Die Wahl der Arzneipflanze 2026: Auswahlkriterien, Entscheidungsfindung, Ergebnis"
  • em. o. Univ.-Prof. DI Dr. Chlodwig FRANZ, Vizepräsident der HMPPA
    Abteilung Funktionelle Pflanzenstoffe, Veterinärmedizinische Universität Wien:
    "Die Arzneipflanze des Jahres 2026 im Portrait: Botanik und Kultivierung"
  • Univ.-Prof. Dr. Simone MOSER
    Institut für Pharmazie/Pharmakognosie, Universität Innsbruck:
    "Inhaltsstoffe und Qualitätsprüfung der Arzneipflanze 2026“
  • Assoc. Prof. Dr. Christian W. GRUBER, Vizepräsident der HMPPA
    Zentrum für Physiologie und Pharmakologie, Medizinische Universität Wien:
    "Die Arzneipflanze 2026 und ihre pharmakologischen Wirkungen
  • Univ.-Prof. Dr. med. Jost LANGHORST
    Lehrstuhl für Integrative Medizin – Schwerpunkt translationale Gastroenterologie der Universität Duisburg-Essen
    Chefarzt, Klinik für Integrative Medizin und Naturheilkunde, Sozialstiftung Bamberg, Klinikum am Bruderwald, Bamberg:
    “Stellenwert der Arzneipflanze 2026 in der medizinischen Praxis”

Bitte um Ihre Anmeldung per Email an: [email protected]

Mit herzlichen Grüßen

Univ. Prof. i.R. Mag. Dr. Hermann Stuppner (Präsident)
Assoc. Prof. Dr. Christian W. Gruber (Vizepräsident)
emer. O. Univ. Prof. DI Dr. Chlodwig Franz (Vizepräsident)
emer. Univ.-Prof. Dr. DDr.h.c. Rudolf Bauer (Vizepräsident)

Presseinformation Jänner 2026

HMPPA Online Pressekonferenz zur Arzneipflanze 2026

Datum: 28.01.2026, 10:00 Uhr

Ort: Online

Rückfragen & Kontakt

HMPPA
Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Hermann Stuppner
E-Mail: [email protected]
https://www.hmppa.at/

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[Mittwoch, 28.01.2026, 10:00]

HMPPA Herbal Medicinal Products Platform Austria

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Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Hermann Stuppner
E-Mail: [email protected]
https://www.hmppa.at/

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