Gewerkschaft wirkt!

Salzburg (OTS) -

Nach konstruktiven Gesprächen zwischen der für Gesundheit und Krankenanstalten zuständigen Landesrätin Daniela Gutschi, dem Zentralbetriebsrat und den Salzburger Landeskliniken (SALK) wurde eine Einigung über ein mehrjähriges Struktur- und Gehaltspaket erzielt. Damit können maßgebliche Verbesserungen für Mitarbeiter:innen der Salzburger Landeskliniken erreicht werden.

„Diese Einigung ist ein klarer Erfolg der Gewerkschaft. Wir waren als GÖD von Beginn an mit Nachdruck dahinter und haben die Interessen der Beschäftigten konsequent vertreten. Die Proteste und Demonstrationen haben Wirkung gezeigt. Ohne diesen Einsatz wäre diese Einigung nicht möglich gewesen“, betont MMMag. Gertraud Salzmann, Vorsitzende der GÖD Salzburg.

Die Maßnahmen werden schrittweise umgesetzt: Bereits 2026 werden Journaldienstpauschalen erhöht und Pflegeausbildungen aufgewertet. 2027 folgen verbesserte Karrieremodelle für Ärztinnen und Ärzte, 2028 weitere Schritte zur Attraktivierung der Journaldienste für das gesamte Personal.

„Erfreulich ist auch, dass an einer nachhaltigen Folgelösung für den Pflegebonus gearbeitet wird. Hier werden wir als GÖD-Gesundheitsgewerkschaft weiterhin am Ball bleiben. Klar ist, dass der Pflegebonus bei den Kolleginnen und Kollegen der Pflegeberufe ankommen muss“, erklärt Reinhard Waldhör, Vorsitzender der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft.

Dieses Ergebnis zeigt klar: Eine Gewerkschaftsmitgliedschaft wirkt!