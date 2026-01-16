  • 16.01.2026, 14:43:32
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  • OTS0125

Neuer Dezember-Rekord: oe24 mit 8,4 Millionen Unique Clients in ÖWA

Sensationelle Werte im Dezember – Erstmals mehr als 33 Millionen Visits

Wien (OTS) - 

Sensationeller Digital-Start für oe24 in das neue Jahr: In der heute veröffentlichten Österreichischen Webanalyse (ÖWA) für Dezember erreicht das oe24-Dachangebot mit 8.487.318 Unique Clients einen neuen Spitzenwert. Gegenüber dem Vormonat November kann oe24 um 21 Prozent zulegen – das entspricht einer Steigerung von mehr als 1,5 Millionen Unique Clients innerhalb von nur einem Monat.

Damit liegt das oe24-Netzwerk vor dem derStandard.at-Network (7.456.696 Unique Clients), dem krone.at-Gesamtangebot (6.398.073 Unique Clients) und dem Heute.at-Dachangebot (5.622.355 Unique Clients).

Bei den Visits erreicht oe24 mit 33.471.646 sogar einen neuen Allzeit-Rekord. Ein Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vormonat bzw. eine Steigerung von 5,3 Millionen Visits!

oe24 CEO Niki Fellner: „Die neue ÖWA ist der perfekte Auftakt für unser Digital-Jahr 2026, in dem wir endgültig zur Online-Nummer-1 in Österreich werden wollen. Dass wir bei den Unique Clients innerhalb eines Monats um 21 Prozent zugelegt haben, zeigt, wie dynamisch oe24 wächst und wie konsequent wir unsere Digital-First-Strategie bei der oe24 Media Group verfolgen!“

oe24-Chefredakteurin Daniela Bardel: „Hinter unserem Online-Erfolg steht ein großartiges Team, bei dem ich mich besonders bedanke. Unser Anspruch ist es, allen oe24-Usern Tag für Tag die besten News zu liefern. Ganz nach dem Motto: Schneller, aktueller, oe24. Die neuen Erfolgszahlen zeigen eindrucksvoll, dass das bei unseren Usern auch ankommt!“

Quelle: ÖWA, Dezember 2025

Rückfragen & Kontakt

Tanja Duhovich
Head of Marketing & Communication
oe24 media group GmbH
[email protected]
www.oe24.at

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