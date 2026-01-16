  • 16.01.2026, 14:23:33
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ORF-„Pressestunde“ mit Andreas Babler, Vizekanzler und Bundesparteivorsitzender, SPÖ

Am 18. Jänner um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

„Vizekanzler der Republik Österreich und Bundesminister für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport“ – seit 3. März 2025 ist das Andreas Babler. Der Weg zur Regierungsfindung war mehr als holprig, die interne Abstimmung nicht immer optimal. Dass Babler auch einer Partei vorsteht, die mit öffentlicher Kritik am Vorsitzenden nicht spart, macht den Job nicht einfacher. Auf der Habenseite verbucht der Vizekanzler gerne die Mietpreisbremse für sich, oder auch die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Wie viel davon war sein Verdienst? Wie stabil schätzt er die Regierungsarbeit und seine Position innerhalb der SPÖ ein? Und wie steht es um die Reform des Föderalismus? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 18. Jänner 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen Maria Scholl, Austria Presse Agentur, und Klaus Webhofer, ORF.

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