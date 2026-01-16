„Willkommen Österreich“: Andi Herzog, Toni Polster und Anna Mabo bei Stermann und Grissemann

Wien (OTS) -

In einer neuen „Willkommen Österreich“-Ausgabe zum Auftakt von „DIE.NACHT“ am 20. Jänner 2026 um 21.55 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON treffen Stermann und Grissemann mit Andi Herzog und Toni Polster auf zwei Fußballstars, die das Schmähführen bis heute nicht lassen können, und begeben sich mit der Musikerin Anna Mabo in „Mittelschwere Ekstase“. Vor einem „Gute Nacht Österreich“-Dacapo (23.25 Uhr) erhellen um 22.55 Uhr die „Pratersterne“ aus der Roten Bar mit dem Start neuer Folgen wieder den Fernsehabend.



„DIE.NACHT“ am 20. Jänner im Überblick



Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann (um 21.55 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)



Dass Andi Herzog und Toni Polster zu den populärsten österreichischen Fußballstars zählen, ist kein Geheimnis. Dass die beiden mit Witz und Schlagfertigkeit in Interviews brillieren, ebenso. Jetzt bringen die beiden ihre Leser:innen auch in Buchform zum Schmunzeln: „Wir lachen bis heute“ ist eine Mischung aus Stammtisch, Kabarett und ein wenig Philosophie. In einer höchst amüsanten literarischen Doppelconférence parlieren Herzog und Polster über Höhepunkte ihrer Karriere, darüber, in welchen Momenten man Humor am dringendsten braucht und was echte Freundschaft ausmacht. Auch im Talk mit Stermann und Grissemann begeistern die Fußball-Legenden mit gemeinsamen Erinnerungen, pointierten Beobachtungen und ehrlichen Einblicken.



Für musikalische Höhenflüge sorgt Regisseurin und Musikerin Anna Mabo. Ihr viertes Album „Mittelschwere Ekstase“ ist im Herbst erschienen und handelt vom immerwährenden Aufbruch und der Schönheit, die darin liegt. Gemeinsam mit ihren „Buben“ Clemens Sainitzer und Alexander Yannilos musiziert sie sich in „beschwipsend virtuoser Musik“ (Ernst Molden) durch die Welt – und so auch zum launigen wie beschwingten Talk in den Marx Palast. Die gemeinsam mit der Dienstag Nacht Kapelle performte Schlussnummer darf dabei natürlich nicht fehlen! Die Frage, auf welchem süßen Event sich „Willkommen Österreich“-Reporter Marc Carnal Tipps für einen optimistischen Blick ins neue Jahr geholt hat, wird ebenfalls beantwortet.



Pratersterne – Rote Bar (um 22.55 Uhr in ORF und bereits 24 Stunden vorher auf ORF ON)



Mitten im Herzen Wiens rollt Hosea Ratschiller unter Stuckdecken und zwischen Marmorsäulen erneut den jungen wie etablierten Vertreterinnen und Vertretern der Kabarettszene den roten Teppich aus. Die Rote Bar im Volkstheater wird dabei zum Treffpunkt für Humor, Musik und pointierte Alltagsbeobachtung.



Mit dabei ist Clemens Maria Schreiner, der für seine präzise Alltagskomik und klugen Pointen bekannt ist. Aus Hamburg angereist sorgt Miss Allie mit ihrer warmherzigen und humorvollen Musik für besondere Momente. Andreas Rainer, der Kopf hinter den „Wiener Alltagspoeten“, bringt seine meisterhaften urbanen Miniaturen auf die Bühne. Den musikalischen Abschluss gestaltet der „Blonde Engel“, der als Hallstatt Cowboy mit Mut zum Hut für unverwechselbare Liedkunst steht. Ein abwechslungsreicher Abend voller Schmäh, Musik und Charme – direkt aus der Roten Bar im Volkstheater Wien.