  • 16.01.2026, 13:28:03
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FPÖ-Antauer: „Rote Dekadenz beim Parken im Zentrum ist Stadlers Art“

Eltern und St. Pöltner „Durchschnittsbürger“ zahlen Strafe, Genossen nicht

Sankt Pölten (OTS) - 

„Während fürsorgliche Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen und viele St. Pöltner Bürger sofort zur Kassa gebeten werden, genießen Stadlers Freunde natürlich Parkstrafen-Immunität. Genau das ist Stadlers Art“, kommentiert FPÖ St. Pölten Spitzenkandidat Landesrat Martin Antauer einen Medienbericht über zweierlei Maß beim Abstrafen der St. Pöltner in der Innenstadt.

„Die SPÖ hat diese Parkplatznot in der Innenstadt zu verantworten – siehe Linzer Straße oder Domplatz. Aber dass SPÖ-Stadler da kein Ohrwaschl rührt ist natürlich nachvollziehbar, wenn es sich die SPÖ-Genossen fein richten können“, so Antauer weiter.

„Am 25. Jänner wird Stadler seinen Denk- und zugleich Strafzettel bekommen. Wir Freiheitliche werden im Schulterschluss mit der Bevölkerung der roten Arroganz und Abzocke ein Ende bereiten“, schließt Martin Antauer.

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