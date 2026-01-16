Startschuss für den TRIGOS 2026: Einreichungen für Österreichs renommiertesten Nachhaltigkeitspreis ab sofort möglich

Wien (OTS) -

Der TRIGOS ist Österreichs wichtigste Auszeichnung für verantwortungsvolles und nachhaltiges Wirtschaften – im Mittelpunkt stehen Nachhaltigkeit, Innovation und gesellschaftliche Verantwortung. 2026 wird der Preis bereits zum 23. Mal an österreichische Unternehmen verliehen, die mit ihrer Strategie und ihren Projekten einen nachhaltigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft, Gesellschaft sowie Umwelt leisten. Bis 27. Februar 2026 haben österreichische Unternehmen die Chance in sechs Kategorien einzureichen und damit ihre nachhaltigen Projekte einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und ihre unternehmerische Verantwortung zu unterstreichen.

Die Einreichung zum TRIGOS 2026 erfolgt ausschließlich online über das Tool https://trigos2026.alpha-awards.com/.

23 Jahre TRIGOS – eine Erfolgsgeschichte der nachhaltigen Wirtschaft

Seit seiner Gründung im Jahr 2004 hat sich der TRIGOS als bedeutendste Plattform für verantwortungsvolles Wirtschaften in Österreich etabliert. Mit rund 3.100 Einreichungen und über 300 ausgezeichneten Unternehmen in den vergangenen zwei Jahrzehnten steht der TRIGOS für gelebte Nachhaltigkeit und innovative Lösungen, die wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer und sozialer Verantwortung verbinden.

„Unternehmen, die am TRIGOS teilnehmen, übernehmen Verantwortung für nachhaltige Transformation. Sie überprüfen bestehende Ansätze, gewinnen neue Perspektiven und stärken so ihre Resilienz in einem zunehmend komplexen Umfeld“, meint IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Deshalb sollten Unternehmen am TRIGOS 2026 teilnehmen:

Positionierung als nachhaltiger Betrieb: Die Teilnahme stärkt das Image und unterstreicht die Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit.

Reflexion und Weiterentwicklung: Der Einreichprozess regt dazu an, Nachhaltigkeitsstrategien kritisch zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.

Mediale Aufmerksamkeit: Die Auszeichnung bringt Unternehmen verstärkte öffentliche Wahrnehmung und Anerkennung.

Netzwerke und Inspiration: Der TRIGOS ist eine Plattform, die Austausch und Zusammenarbeit zwischen Vorzeigeunternehmen fördert.

Sechs Kategorien, eine breite Vielfalt an Themenfeldern

Der TRIGOS prämiert Unternehmen in sechs Kategorien, die unterschiedliche Aspekte von Nachhaltigkeit und Innovation abdecken: Vorbildliche Projekte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Initiativen, Internationales Engagement, Regionale Wertschaffung, Social Innovation & Future Challenges und Klimaschutz. Der Fokus liegt dabei auf der Wirkung der Projekte, ihrer Innovationskraft sowie ihrer Zukunftsfähigkeit. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Kategorien sowie den Bewertungskriterien finden Sie auf der TRIGOS-Website.

Info-Webinar zum Kick-Off

Beim TRIGOS Info-Webinar am 29. Jänner um 09:30 Uhr informieren Expertinnen und Experten über die Einreichmodalitäten, die Bewertungskriterien und geben praxisnahe Tipps für eine erfolgreiche Teilnahme. Anmeldungen werden per E-Mail unter [email protected] entgegengenommen.

Die Preisverleihung

Die Nominierungen für den TRIGOS 2026 werden Anfang Sommer veröffentlicht. Im Herbst folgt die feierliche Ehrung der Gewinnerinnen und Gewinner der jeweiligen Kategorien – sowohl national als auch regional. Die Preisverleihungen sind zentrale Treffpunkte der österreichischen Nachhaltigkeitsszene und vereinen führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Alle Details und Termininformationen sind auf der TRIGOS-Webseite abrufbar.

TRIGOS Regional: Auszeichnungen in Kärnten und Tirol

Zusätzlich zur bundesweiten Verleihung wird der TRIGOS 2026 auch regional in Kärnten und Tirol verliehen. Einreichungen von Unternehmen aus diesen Bundesländern werden sowohl für den nationalen als auch den regionalen TRIGOS in Betracht gezogen und haben somit eine doppelte Gewinnchance. Der TRIGOS Regional unterstreicht die Bedeutung von regionalem Engagement. Mehr dazu auf der TRIGOS-Webseite.

Die TRIGOS-Trägerschaft und Partner

Hinter dem TRIGOS steht eine einzigartige Trägerschaft aus sechs Organisationen, die eine bedeutende Rolle in der Weiterentwicklung und Umsetzung von Nachhaltigkeit auf dem österreichischen Markt und in der österreichischen Gesellschaft spielen: das Österreichische Rote Kreuz, die Caritas, respACT - austrian business council for sustainable development, der Umweltdachverband, die Industriellenvereinigung und die Wirtschaftskammer Österreich. Partner & Förderer des TRIGOS 2026 sind unter anderem der Fachverband für Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie sowie das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft.