SPÖ-Termine von 19. bis 25. Jänner 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 19. Jänner 2026

Finanzminister Markus Marterbauer nimmt am Treffen der Eurogruppe und am Ecofin-Rat teil (Brüssel).

18.30 Uhr Das Renner-Institut lädt zur Veranstaltung „Demokratisierung durch Visualisierung“ mit Günther Sandner

und Susanne Winkler (Historiker*innen und Kurator*innen der Ausstellung „Wissen für alle. ISOTYPE – die Bildsprache aus Wien“ im Wien Museum). Infos und Anmeldung unter https://renner-institut.at/veranstaltungen/demokratisierung-durch-visualisierung (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Demokratie“ spricht Helfried Carl mit Judith Kohlenberger und Michael Soder zum Thema „Hitzige Debatten. Migrationspanik und Klimakrise”. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de(Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 20. Jänner 2026

Finanzminister Markus Marterbauer nimmt am Ecofin-Rat teil (Brüssel).

9.45 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (19. bis 22. Jänner) findet ein Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Evelyn Regner statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum WEISS N-1402 und online via Webex: https://europarl.webex.com/europarl/j.php?MTID=maea763f07036b7cb4a59fd6d4e4ddd54).

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

11.00 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an einer Podiumsdiskussion im Rahmen der 73. Wintertagung des Ökosozialen Forums teil (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien).

13.00 Uhr Die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an einem Gespräch im Rahmen der Buchpräsentation „Ben und die Demokratie“ (Eigenproduktion der Parlamentsdirektion) teil (Empfangssalon des Parlamentsgebäudes).

MITTWOCH, 21. Jänner 2026

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Auf der Suche nach Europa“ spricht Helfried Carl mit Franz Cede und Ralph Janik zum Thema „Auslaufmodell Neutralität? Geschichte und Gegenwart eines österreichischen Mythos”. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 22. Jänner 2026

19.00 Uhr Zum 115. Geburtstag von Bruno Kreisky lädt das Kreisky-Forum zur Veranstaltung „Bruno Kreisky and the Middle East. Building diplomacy and reconstructing peace”. SPÖ-Vorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler eröffnet die Veranstaltung, danach spricht Corinna Milborn mit Mohammad Anwar Esmat Sadat, Mkhaimar Abusada, Wolfgang Petritsch und Tobias Lang über das Thema. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 23. Jänner 2026

Round Table der sozialdemokratischen LGBTIQ+ Organisation SoHo Österreich und Austausch mit der Zivilgesellschaft mit u.a. SoHo-Vorsitzendem und Nationalratsabgeordnetem Mario Lindner, Sophie Koch (Queer-Beauftragte der deutschen Bundesregierung), Falko Droßmann (queerpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion) in Wien.

9.30 Uhr SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner lädt gemeinsam mit Bundesministerin Korinna Schumann zur Veranstaltung „Zusammenhalt stärken – Einsamkeit als gemeinsame Herausforderung in Österreich und Europa“. Von 9.00 bis 9.30 Uhr findet ein Pressegespräch mit Korinna Schumann, Evelyn Regner sowie der LONLY-EU-Projektleiterin Judith Merkies statt (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien).

SAMSTAG, 24. Jänner 2026

10.00 Uhr Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler ist zu Gast beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel.

19.00 Uhr Bundesministerin Korinna Schumann, Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig, SPÖ-Klubobmann Philip Kucher Nationalratsabgeordneter Mario Lindner und Bundesratsabgeordneter Stephan Auer-Stüger nehmen am 28. Wiener Regenbogenball der HOSI Wien teil (Austria Trend Parkhotel Schönbrunn Hietzinger Hauptstraße 10-14, 1130 Wien).

(Schluss) bj/lw