  • 16.01.2026, 12:43:32
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GRÜNE — TERMINE

Von 19. bis 25. Jänner

Wien (OTS) - 


Dienstag, 20.01.
10:00 Uhr: Plenar PK mit Klubobfrau Leonore Gewessler
Ort: PK-Raum Grüner Parlamentsklub, Löwelstraße 12, 1010 Wien

19:30 Uhr: Stv-Klubobfrau Alma Zadić nimmt an der Podiumsdiskussion „Schicksalsjahr für Europa – zwischen Zukunftsangst und neuer Hoffnung“ teil
Ort: WUK, Währinger Straße 59, 1090 Wien

Donnerstag, 22.01.
19:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler hält die Keynote beim Neujahrsempfang von KlimaVOR – Verein zur Förderung der Klimaneutralität Vorarlbergs
Ort: Vorarlberg Museum, Kornmarktplatz 1, 6900 Bregenz

Samstag, 24.01.
20:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler und Stv.-Klubobfrau Alma Zadić besuchen den Regenbogenball
Ort: Austria Trend Parkhotel Schönbrunn, Hietzinger Hauptstraße 10, 1130 Wien

Samstag, 24.01.
20:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler und Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer besuchen den Wissenschaftsball
Ort: Wiener Rathaus, Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien

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