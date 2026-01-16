GRÜNE — TERMINE

Wien (OTS) -



Dienstag, 20.01.

10:00 Uhr: Plenar PK mit Klubobfrau Leonore Gewessler

Ort: PK-Raum Grüner Parlamentsklub, Löwelstraße 12, 1010 Wien

19:30 Uhr: Stv-Klubobfrau Alma Zadić nimmt an der Podiumsdiskussion „Schicksalsjahr für Europa – zwischen Zukunftsangst und neuer Hoffnung“ teil

Ort: WUK, Währinger Straße 59, 1090 Wien

Donnerstag, 22.01.

19:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler hält die Keynote beim Neujahrsempfang von KlimaVOR – Verein zur Förderung der Klimaneutralität Vorarlbergs

Ort: Vorarlberg Museum, Kornmarktplatz 1, 6900 Bregenz

Samstag, 24.01.

20:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler und Stv.-Klubobfrau Alma Zadić besuchen den Regenbogenball

Ort: Austria Trend Parkhotel Schönbrunn, Hietzinger Hauptstraße 10, 1130 Wien